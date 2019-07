VIDEO: El actor Eduardo YÃ¡Ã±ez vuelve a encenderse con la prensa; insulta y dice que ya lo hartaron

VIDEO: El actor Eduardo Yáñez vuelve a encenderse con la prensa; insulta y dice que ya lo hartaron

No les voy a dar entrevista. Nel, porque todo lo que contesto, tus narradores le dan otro sentido. No, ya me cagaron los huevos. De verdad, dijo Eduardo Yáñez, actor mexicano, a un periodista que trababa de entrevistarlo

Sinembargo.MX

15/07/2019 | 4:46 PM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Eduardo Yáñez Luevano, actor mexicano, volvió a protagonizar un momento áspero con la prensa. Un reportero de Hoy, un programa de Televisa, intentó entrevistarlo, pero el histrión no se dejó y terminó sujetando la cámara para impedir que lo grabaran. “Aunque nuestra intención era preguntarle cómo le iba en su faceta de empresario, nos llevamos tremenda sorpresa con su reacción”, explicó un integrante del equipo de Hoy. “No les voy a dar entrevista. Nel, porque todo lo que contesto, tus narradores le dan otro sentido. No, ya me cagaron los huevos. De verdad”, dijo Yáñez. El periodista continuó insistiendo. “Brother, no. Todo lo que yo he contestado, los comentaristas van y… para eh”, añadió el actor. Fue en ese momento en que Yáñez tomó la cámara con una mano para impedir que se continuara filmando su imagen. De acuerdo con información de los reporteros de Hoy, Yáñez había viajado a Los Ángeles para continuar con el proceso legal que tiene en su contra por el golpe que dio a otro periodista. El 11 de octubre de 2017, en una alfombra roja realizada en Los Ángeles, Estados Unidos, el reportero Francisco Fuentes, de la cadena Univisión, cuestionó al actor sobre su relación con su hijo. El histrión reaccionó de forma violenta y culminó con un puñetazo directo al rostro del comunicador. Yáñez se disculpó públicamente mediante un video en el que, al borde de las lágrimas, dijo que “intentaba comenzar de nuevo, porque era ser humano y cometía errores porque también era hijo de Dios”. Sin embargo, un año después, en entrevista con Adela Micha, Yáñez dijo que no se arrepentía de la agresión. #Eduardo Yáñez

#Actor

