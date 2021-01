VIDEO: El Armed Forces Bowl termina en pelea campal entre jugadores del Tulsa y Mississippi

CIUDAD DE MÉXICO._ El Armed Forces Bowl terminó en una batalla campal entre los jugadores y el staff del Tulsa y Mississippi.

Los jugadores pasaron de los empujones a los golpes, después los coaches se involucraron en el pleito que terminó sumando al staff de los dos equipos.

El peor momento fue cuando Malik Heath del Mississippi le dio una patada a uno de sus rivales que se encontraba tirado, lo que podría costarle despedirse del Draft de la NFL, el sueño de los jugadores de futbol americano colegial en Estados Unidos.

A massive brawl broke out at the end of the Lockheed Martin Armed Forces Bowl between Tulsa and Mississippi State. pic.twitter.com/zfaq912SWU

Hasta el momento se desconoce si hubo algún lesionado tras la trifulca. El partido finalizó con una victoria 28-26 de Mississippi sobre el Tulsa.

The Armed Forces Bowl between Mississippi State and Tulsa ended in a sidelines-clearing brawl, because of course it did. Just end already, 2020. pic.twitter.com/L61BOllkgu