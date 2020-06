VIDEO: Enfermera del IMSS en Guanajuato denuncia agresión; un hombre le lanzó café hirviendo

La enfermera, identificada como Ángeles, expuso en redes sociales que la agresión fue registrada frente al IMSS ubicado en San Francisco del Rincón el 9 de junio

12/06/2020 | 08:58 AM

MÉXICO.– Una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guanajuato denunció que fue agredida por un derechohabiente, quien le arrojó un vaso con café hirviendo y la amenazó de muerte, de acuerdo con el medio Zona Franca.

La enfermera, identificada como Ángeles, expuso en redes sociales que la agresión fue registrada frente al IMSS ubicado en San Francisco del Rincón el 9 de junio.

“Fui agrededida por un derecho habiente del IMSS en San Francisco del Rincón de la clínica 7 ó 52 el problema fue que los niños iban adentro del módulo de vías respiratorias área covid y los saque de ahí ya que ahí es mi lugar de trabajo, se bajó de la camioneta ya que aparte estaba estacionado en el lugar de la entrada de la ambulancia especial para el covid empezó a insultarme y además a decirme que me iba a matar donde me viera aparte me aventó un vaso de café hirviendo (sic)”, denunció.

La trabajadora de la salud compartió un video en el que se observa cómo un hombre le arrojó el vaso con café desde su vehículo.

Por su parte, el Delegado de Programas Integrales del Gobierno Federal, Mauricio Hernández Núñez, condenó el hecho y confirmó la presentación de una denuncia contra el agresor.

“El personal de salud en estos momentos es nuestra primera línea en el frente de batalla contra la pandemia y todos tenemos que tener muestras de solidaridad, así como de apoyo al personal médico. Toco madera y espero que ninguno de nosotros, de nuestros seres cercanos tengan la necesidad de acudir a los servicios de salud”, expuso.

Hernández Núñez indicó que las personas que están siendo agredidas serían las encargadas de velar por la salud, por lo que aseguró que es incomprensible que pasen este tipo de situaciones.

“Las condenamos y estamos enterados que el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya está interponiendo las denuncias y estamos enterados de que la propia. Este tipo de situaciones no pueden permitirse”, aseguró.

La Fiscalía General del Estado, confirmó la denuncia penal que presentó en el Ministerio Público la enfermera de la Unidad de Medicina Familiar 7 del IMSS por amenazas de un supuesto derechohabiente.