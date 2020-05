VIDEO: Entrenamiento de Mike Tyson impresiona a Trump y De la Hoya

El ex boxeador estadunidense y ahora promotor, Óscar de la Hoya, se expresó gratamente de su colega Mike Tyson, quien publicó un video retomando entrenamientos a sus 53 años.

"Estoy seguro de que si entrena para hacer 12 asaltos, ahora mismo estaría listo para noquear a cualquier peso pesado", comentó el “Golden Boy”, tomando en cuenta el imponente récord del oriundo de Brooklyn de 50 victorias, 44 de ellas por nocaut, y sólo seis derrotas.

