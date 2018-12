VIDEO: Escuche a su gente, no como Peña, quien no lo hizo, pide Roger Waters a López Obrador

MÉXICO._ El músico británico Roger Waters envió ayer un mensaje al Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su tercer concierto en la Ciudad de México: “Escuche a su gente, Presidente”.

El ex vocalista de Pink Floyd ofreció su tercer concierto en la capital del país ayer en el Palacio de los Deportes, justo el día que en el Presidente mexicano tomó protesta en la Cámara de Diputados.

Por la noche, en el recinto ubicado al oriente de la Ciudad de México, Waters envío un mensaje en inglés y español a López Obrador.

“López Obrador haga un buen trabajo. Escuche a su gente, Presidente”, dijo Roger Waters en español, luego, en inglés, agregó: “no como Peña Nieto, quien no lo hizo”.

Los fanáticos en el Palacio de los Deportes aplaudieron el mensaje del músico al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La noche del jueves, durante su primera presentación, Waters dijo que estaba “profundamente decepcionado” de la decisión del ex Presidente Enrique Peña Nieto de entregarle la condecoración del Águila Azteca a Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

Roger Waters continuará con su gira por México con presentaciones en Guadalajara y Monterrey la próxima semana.

MEXICO CITY, THANK YOU! UNFORGETTABLE THREE NIGHTS WITH YOU! @ElPalacioMx #usandthemtour #rogerwaters pic.twitter.com/GQJkTYIIuI