VIDEO: Italianos estremecen a las redes; cantan su himno desde el aislamiento de los balcones

Italianos han salido a los balcones a entonar el himno nacional o canciones tradicionales en estos momentos difíciles

Sinembargo.MX

ROMA._ Ciudadanos italianos han conmovido a las redes sociales por la formas en las que intentan combatir el aislamiento por la pandemia del coronavirus. En un video se les escucha entonando su himno nacional.

Además, este sábado salieron a sus ventanas para aplaudir a los médicos y técnicos sanitarios que combaten el coronavirus e infundir ánimos en estos momentos en que todo el país debe permanecer confinado en sus domicilios para prevenir contagios.

En Italia, la gente encara su quinto día confinada en sus casas, tal y como ha pedido el Gobierno, pero han surgido numerosas iniciativas para animar las largas horas de encierro coordinadas siempre desde las redes sociales.

Since the 1.5 years I’ve been living in this neighbourhood, this is the most vibrant I have seen this street! #Covid19italia #coronavirusitalia #litaliachiamo #flashmob pic.twitter.com/bdKgV68Chu — Yemi Adeyeye (@yemi_adeyeye) March 13, 2020

La última se produjo este sábado, cuando los ciudadanos de ciudades de todo el país salieron a sus ventanas y balcones al mediodía para aplaudir el incansable trabajo de los médicos y personal sanitario que combate en primera línea al patógeno.

Así ocurrió por ejemplo en las calles del barrio romano de San Giovanni, donde ya se pueden ver en los balcones algunas pancartas en las que se leen lemas como “Andrà tutto bene” (Todo irá bien).

La misma frase que cuelga desde hace días desde el balcón del despacho de la alcaldesa romana, Virginia Raggi, en el palacio del Campidoglio.

Pero también se escucharon aplausos en otras ciudades como Milán (norte), capital de Lombardía, la zona más afectada por la pandemia, así como en Nápoles (sur).

People of my hometown #Siena sing a popular song from their houses along an empty street to warm their hearts during the Italian #Covid_19 #lockdown.#coronavirusitalia #COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/7EKKMIdXov — valemercurii (@valemercurii) March 12, 2020

El presidente de la región del Lacio (centro), Nicola Zingaretti, que dio positivo en Covid-19, también celebró las filas de personas que acuden a donar sangre.

“Un gracias de corazón a los italianos, estamos demostrando una vez más que somos un gran pueblo. Continuemos así porque lo necesitamos. Aplaudos y un inmenso gracias a vosotros, trabajadores de la Sanidad italiana”, escribió en Facebook, desde la cuarentena.

ITALIANS DANCING TO MACARENA IN THEIR BALCONIES BECAUSE WE HAVE TO STAY AT HOME IM CRYINGGGG I LOVE MY PEOPLE pic.twitter.com/CEIN98Syzc — dario (@imnewyorkcity) March 13, 2020

Quarantined Italian neighbours sing together across the streets during the lockdown. Quarantena salva Italia! FORZA ITALIA! #flashmob #Covid_19 #coronarvirusitalia pic.twitter.com/zu7A4WHYAD — Rasa Makaraityte (@imnotfromparis) March 13, 2020

Ya en las últimas noches surgieron en ciudades de todo el país demostraciones de ánimo espontáneas, con personas entonando el himno nacional o canciones tradicionales en estos momentos difíciles.

El pasado 9 de marzo, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció una serie de restricciones de movimiento y sociales en todo el país para contener la difusión del virus y pidió a todos los italianos que se quedaran en casa y solo salieran en casos de extrema necesidad, como trabajar o hacer la compra.

Ahora, a las tiendas italianas se entra en pequeños grupos, mientras el resto espera fuera en fila india con una separación de un metro entre sí, la mayoría con guantes y mascarilla.

En Roma ya se ha procedido a la desinfección de las calles, residencias de ancianos, guarderías, contenedores y transporte urbano y además se han cerrado los parques, entre otros espacios.