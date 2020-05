VIDEO Jimmy Fallon y Billy Idol crean versiÃ³n de cuarentena de Dancing with myself

VIDEO Jimmy Fallon y Billy Idol crean versión de cuarentena de Dancing with myself

Tocada con artículos de casa, el conductor de 'Tonight Show', los integrantes del grupo musical del programa The Roots y el cantante Billy Idol interpretan una nueva edición del clásico tema

Noroeste / Redacción

Jimmy Fallon y su banda del programa "Tonight Show", The Roots, han estado creando remixes en casa durante la cuarentena, utilizando objetos domésticos para interpretar icónicos temas pop en el programa.

El mes pasado, se unieron con Sting para una actuación socialmente distante de "Don't Stand so Close to Me", y ahora están de vuelta con un número mucho más estimulante, "Dancing With Myself", con el genial y unico Billy Idol.

Junto con Fallon, los ocho miembros de The Roots y un entusiasta Idol interpretan la canción en el video que incluye clips de los fanáticos de "Tonight Show" bailando mientras pasan la cuarentena en sus hogares, publicó vanguardia.com.

Con el distanciamiento social aún vigente para el futuro inmediato, es conmovedor ver que las personas puedan bailar juntas de alguna manera, incluso si todos tenemos que estar a un metro (o más) de distancia.

Idol se presentará en el Asbury Park, el Sea of ​​2020 Sea of ​​New Jersey, el 19 y 20 de septiembre, junto con Pearl Jam, Patti Smith, los Beach Boys, los Avett Brothers, Cage the Elephant, Phoebe Bridgers, Ani DiFranco y más. El evento puede cancelarse o posponerse hasta 2021 debido a la pandemia de Covid-19, pero por ahora, todavía se pueden comprar boletos.