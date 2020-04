VIDEO: JosÃ© Bautista demostrÃ³ que tiene tremendo slider

Rick Ankiel y Adam Loewen hicieron la transformación de lanzador a jugador de posición. Shohei Ohtani y Brendan McKay están cumpliendo ambos roles. Pero quizás el más impactante cambio de rol lo está protagonizando el dominicano José Bautista.

Sí, así como lo leen: Joey Bats, el hombre del bat flip más famoso de la historia, está tratando de convertirse en lanzador. Con Marcus Stroman filmándolo, Bautista – vestido como cualquier mortal cuando llega el verano – nos mostró su slider. El pitcheo impresionó a su ex compañero de los Azulejos, quien le dijo, “Tremendo slider, hermano”.

Since y’all thought I wasn’t being serious when I said it the first time...my bro @JoeyBats19 could EASILY pitch in a big league bullpen. Easily. Sinker, slider, and changeup are MLB ready! pic.twitter.com/L533VFKp2e