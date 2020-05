VIDEO: Jugada grande de Tom Brady en su faceta de golfista

MIAMI._Tom Brady no es el primer deportista que cuando intenta hacer algo en otra disciplina las cosas le salen igual de bien. Lo ha demostrado a lo largo de los años en el emparrillado y este domingo lo hizo en el campo de golf.

Brady recorría el campo como el peor de los cuatro en el torneo de caridad en el que participó al lado de las leyendas del golf Phil Mickelson y Tiger Woods, además de su eterno rival en el campo, Peyton Manning.

Sin embargo y después de varios intentos, Brady conectó y logró un 'eagle' que sin duda será recordado como lo mejor que hizo en el match de este domingo y como lo más vistoso del torneo.

Los Tampa Bay Buccaneers de inmediato compartieron el momento en su cuenta de Twitter.

Your QB could never. #TheMatchpic.twitter.com/1HzFLa9eHh