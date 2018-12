VIDEO Kate del Castillo regresa a MÃ©xico tras 3 aÃ±os de ausencia; asegura que Sean Penn entregÃ³ al Chapo

VIDEO Kate del Castillo regresa a México tras 3 años de ausencia; asegura que Sean Penn entregó al Chapo

La actriz aseguró que la PGR filtró información a medios de comunicación, "lo cual es un hecho ilegal", dijo.

noroeste.com

Después de tres años de auto exilio, la actriz Kate del Castillo-Negrete Trillo regresó a México y anunció este jueves que emprenderá acciones legales para que sea indemnizada con 60 millones de dólares por la persecución política que, aseguró, emprendió en su contra el ex Gobierno de Enrique Peña Nieto emprendió, ya que la intentaron vincular con el crimen organizado.

En conferencia de prensa y en compañía de sus abogados, la actriz de 46 años de edad aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) filtró información a medios de comunicación, "lo cual es un hecho ilegal", dijo. "Fui víctima de persecución por parte del Estado Mexicano [...] Hubo un juicio mediático contra mis derechos", abundó.

Del Castillo-Negrete Trillo agregó que ni ella ni su defensa han tenido acceso a la investigación, "pues autoridades dicen que como testigo no tengo derecho, a pesar de que fui investigada, la PGR simuló mi condición de testigo cuando en realidad era investigada".

La Procuraduría General de la República "vulneró mi derecho de defensa al llamarme como testigo, cuando en realidad estaba siendo investigada lo que me impidió mostrar una postura, presentar pruebas o tener un abogado", señaló la actriz que vive en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La actriz agregó que la PGR mantuvo abierta la investigación en su contra y que sólo se le indagó a ella "por ser mujer", a pesar de que tres hombres la acompañaron a una cita con el capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el Chapo, en octubre del 2015 -cuando éste todavía era prófugo de la justicia-, en algún lugar de la Sierra Madre Occidental mexicana.

Kate del Castillo aseguró, además, que no llegó a México con ningún amparo, porque no existe ningún procedimiento legal en su contra, sino que todo fue una maquinación de la PGR, por lo que presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y una demanda contra quien resulte responsable de la persecución en su contra.

"Me difamaron. Me causaron y siguen causando afectaciones a mí y a mi familia. La ley establece que toda investigación debe mantenerse en secreto, la mía fue la excepción [...] Fui dañada en mi honor y reputación. Perjudicaron mis actividades profesionales. No podía volver a mi país por miedo a ser detenida por el Gobierno de México", abundó.

"Generaron cortina que tenía como propósito distraer a los mexicanos de los verdaderos problemas. Me utilizaron como distractor. No cometí ningún delito. Fui víctima de persecución política. El Estado me persiguió y me atacó", dijo Kate del Castillo.

"La divulgación de información de la PGR tuvo como único fin castigarme públicamente. Me vi seriamente dañada en mi honor y reputación al grado de cancelarme contratos y cuentas bancarias [...] Me sigue causando afectaciones que, como en cualquier caso de abuso, exijo me sea indemnizado en términos integrales y justos", señaló la actriz.

"¿Cómo se explica que fui la única perseguida? ¿Por ser una crítica del Gobierno?, ¿Por entrevistar al hombre más buscado del mundo? ¿Por haber exhibido a las autoridades? ¿Por haber cuestionado la procedencia del dinero para la Casa Blanca?", cuestionó Kate del Castillo.

"No tengo ya planeado en un futuro hacer nada de esto y si llegara a decidir hacerlo [hablaré] con quien se tenga que hablar [...] No es de mi interés realizar o llevar a cabo el pretendido documental o serie de la vida del señor Guzmán", afirmó, en otro tema, Del Castillo-Negrete Trillo.

Además, precisó que el Gobierno de Estados Unidos no ha la requerido como testigo en el juicio que se realiza en la Corte del Distrito Este de Nueva York en contra de Guzmán Loera. Del Castillo-Negrete Trillo estuvo en durante toda la conferencia de prensa acompañada de sus abogados Federico Mery Sanson, Alejandro Rojas Pruneda y Humberto Ferro Baranda.

SEAN PENN AYUDÓ AL GOBIERNO DE EU A CAPTURAR AL CHAPO

Durante la conferencia de prensa, Kate del Castillo aseguró que un fiscal de Estados Unidos le confirmó a ella y a su equipo de abogados, que el actor Sean Penn "los habría traicionado" y no sólo había entregado el video a la revista Rolling Stone, sino que también habría dado información para la recaptura del Chapo.

El encuentro de ambos con el capo sinaloense se dio a conocer a través de un artículo escrito por el actor estadounidense para la revista Rolling Stone, a principios del 2016, un día después de que las autoridades mexicanas recapturaran al narcotraficante en Los Mochis, Sinaloa.

La actriz había tenido contactos con Guzmán Loera durante meses por mensajes telefónicos y a través de sus abogados. Estos comenzaron después de que el capo la buscara debido al interés que le generó una carta que Del Castillo-Negrete Trillo publicó en su cuenta de la red social Twitter, en 2012, en la que le pedía al sinaloense que "traficara con el bien".

Luego se dio a conocer un video del narcotraficante sinaloense donde él mismo afirma que es exclusivo para la actriz. Dicha grabación se presentó como parte de la evidencia otorgada por la Fiscalía de Nueva York y se requeriría confirmar su autenticidad, según informes de la prensa estadounidense.

El 11 noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó archivar en definitiva, por falta de pruebas, la averiguación previa iniciada contra la actriz, a raíz de su encuentro con el capo sinaloense.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) autorizó el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDCS/523/2015, mediante la cual investigó a la actriz por los delitos de encubrimiento y lavado de dinero.

El juez federal Augusto Octavio Mejía Ojeda validó desde el 16 de mayo la determinación de la PGR y con ello el caso fue archivado en definitiva. Según el diario Reforma, que informó del hecho, Del Castillo-Negrete Trillo acababa de presentar un nuevo amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en la materia, con número 923/2017, para obligar a la PGR a responderle su solicitud de acceso a la resolución de la indagatoria.

Su reclamo fue que, dada la afectación que le ocasionó esta averiguación previa, que puso en duda su honorabilidad y reputación, es un derecho humano saber la dictaminación final de la SEIDO donde Kate del Castillo libra las acusaciones y sospechas.

La postura de renuencia de la PGR se fundamentó en que la actriz que vive en Estados Unidos -y no había regresado a México desde que se conoció su reunión con el Chapo-, no compareció a declarar y tampoco designó ante el Ministerio Público a sus abogados, razón por la que no puede darles acceso a las actuaciones en la indagatoria.

A pesar de que la PGR siempre la consideró como testigo y no como indiciada, ella reviró en su amparo que sí fue objeto de una investigación como si hubiese sido responsable de un delito. Su dicho se basa en los documentos a los que tuvo acceso por la vía judicial, en los que comprobó que la SEIDO pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos información sobre ella y su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc.

Los estadounidenses, aseguró Del Castillo, le aportaron a la PGR sus registros de llamadas telefónicas, tanto de entrada como de salida, así como información de la empresa Tequila Honor del Castillo.

El 24 de enero del 2017, el juez Mejía Ojeda falló un amparo en el que ordenó a la PGR determinar la indagatoria que mantenía sobre Del Castillo. Luego, el 31 de enero, Salvador de Santos Endo, fiscal de la SEIDO, envió al juez el oficio UEIDCS/CGC/943/2017, donde le informó que había sido autorizado el no ejercicio de la acción penal.

Sin embargo, el asunto no quedó finiquitado sino hasta el 16 de mayo del 2017, después de que la quejosa hiciera algunas manifestaciones en el amparo, el juzgador declarara el cumplimiento de la PGR y se tuviera por consentida dicha resolución.

Antes, el 30 de junio del 2017, la actriz acudió a las oficinas de la CIDH, con sede en Washington, para denunciar al Gobierno Federal mexicano, por lo que consideraba como una violación de sus derechos humanos, esto tras que se difundiera información que ella consideraba "falsa", al vincularla con el narcotraficante sinaloense.

El 20 de octubre del año pasado, el servicio de entretenimiento en línea Netflix, lanzó la serie 'Cuando Conocí al Chapo', historia narrada en exclusiva por la actriz mexicana para la plataforma, como una coprodución de ella y la empresa 25/7.

DESEA QUE LE VAYA BIEN A LÓPEZ OBRADOR

Por otra parte, Kate del Castillo dijo sentirse "muy ilusionada" con el nuevo Gobierno y deseó suerte al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, señaló que hay que exigirle como a cualquier otro mandatario.

"Deseo que le vaya increíblemente bien al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y tendrá como reto resolver impunidad [...] Tengo mucha emoción por las buenas atenciones que ha tenido el Presidente hacia mi persona, estoy ilusionada, pero tanto a él como a cualquier otro presidente hay que estar sobres pidiendo y exigiendo, a ver qué sucede, pero tengo mucha esperanza, mucha luz", puntualizó.

La actriz aseguró que vino a México a convivir con su familia, después de varios años de ausencia. "Descansar, si es posible, para recargar energías", afirmó. En la conferencia Kate del Castillo brindó con el tequila que ella comercializa y sorprendió al final de la misma con un mariachi que le cantó la melodía 'México Lindo y Querido'.