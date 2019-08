#VIDEO Kevin Berlín, el doble medallista de oro, afirma que los flojos también pueden lograr algo

La respuesta del atleta, que ya consiguió dos medallas de oro y su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue tan sincera que muchos mexicanos se identificaron

Sinembargo.MX

Desde las primeras horas de este martes, el hashtag #TodosSomosKevin se posicionó entre las tendencias de Twitter por el clavadista mexicano Kevin Berlín, que ayer ganó doble medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Pero, ¿por qué?

Bueno, todo fue gracias a una explicación ofrecida a los medios de comunicación que logró ser tan sincera que muchos mexicanos se identificaron.

El medallista aseguró que hasta los “flojos” como él pueden adjudicarse una medalla de oro como lo hizo en la plataforma de 10 metros en Lima 2019.

“La verdad yo no soñaba con estar en Tokio por cosas que han estado diciendo de que ‘no puedes’, ‘sólo ganas por suerte’, o que ‘eres muy flojo’, y la verdad yo no sé por qué dicen que si eres flojo no puedes lograr algo. La verdad, sí soy flojo”, –”¿en qué eres flojo?”, pregunta el reportero de Fox Sports– “En que me tienen que estar arriando, me tienen que estar diciendo qué tengo que hacer. Soy de esos que te dicen ‘haz cinco’, yo le respondo ‘hago tres, pero las hago bien’, soy de esas personas que deben insistirle”, confesó el atleta en entrevista al canal de deportes.

#TodosSomosKevin Ser flojo no es sinónimo de fracaso, no lo decimos nosotros, lo dice Kevin. 😎 Kevin Berlín tiene 18 años y es el campeón en plataforma de 10 metros individual de los Panamericanos, con lo que ya tiene su pase para Tokio 2020.pic.twitter.com/0FM2UGm4QQ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 6, 2019

Kevin Berlín es un joven de 18 años de edad que ayer subió al podio como uno de los atletas grandes de estos Juegos Panamericanos, pues además de ganar oro, el clavadista obtuvo su pase a los Olímpico de Tokio 2020.

“Estoy empezando a lograr cosas muy buenas. Se consiguió la meta que se tenía que era la medalla de oro y estoy seguro que podremos conseguir más”, agregó también el joven para Fox Sports.

El lunes fue un día de sorpresas para Kevin, pues además se dijo feliz por la noticia que le dio Ana Gabriela Guevara sobre el aumento a su beca.

“Estoy feliz de que me diera también la noticia Ana de mi beca, y eso me queda más que feliz”, declaró a la CONADE.

Kevin dedicó la medalla a su mamá quien no ha estado bien y que, aseguró, se pondrá también feliz por la notica de su beca.

“Yo no soy de esos que presumen, la verdad, yo sólo gano y me siento feliz”.