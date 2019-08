VIDEO: La casa Dior es acusada de racismo por un nuevo comercial protagonizado por Johnny Deep

Ciudad de México (SinEmbargo).– Dior, la casa francesa de alta costura, ha provocado una ola de críticas tras lanzar un anuncio publicitario protagonizado por Johnny Depp en el que promueve su fragancia masculina Sauvage (Salvaje) con imágenes de nativos americanos.

El video muestra a Depp, a un miembro de una tribu sioux y a una actriz de ascendencia indígena en un “auténtico viaje profundo al alma de los nativos americanos en un territorio sagrado, fundacional y secular”, según describió Dior en Twitter antes de borrar todo rastro de esta campaña en redes sociales.

Académicos, expertos y los propios miembros de grupos nativos alcanzaron a ver las imágenes y acusaron a Dior de racismo y apropiación cultural, comenzando por el nombre del producto: salvaje.

“Es deplorable que Dior pensara que esto era apropiado”, indicó Dallas Goldtooth, organizador de la Red Ambiental Indígena de EU, citado por The Guardian. El video “romantizó a los nativos americanos como reliquias del pasado”, señaló.

Since Dior wants to try being slick and delete tweets pic.twitter.com/CjjlKdcbS3