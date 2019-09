VIDEO: La escena eliminada de Iron Man que mencionÃ³ a X-Men y Spider-Man dentro del Universo Marvel

VIDEO: La escena eliminada de Iron Man que mencionó a X-Men y Spider-Man dentro del Universo Marvel

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo).– En 2008, con el estreno de Iron Man, comenzaba el ahora inmenso Universo Marvel. La película de Robert Downey Jr. fue un éxito instantáneo que cerró con una escena post-créditos que adelantaba la llegada de los Vengadores. Pero Kevin Feige ha revelado que se rodó otra secuencia en la que Nick Fury mencionaba a Spider-Man y los X-Men.

El director de Marvel ha recibido el primer Premio Stan Lee World Builder en los Saturn Awards, en homenaje al fallecido creador marvelita, y como aceptación del premio dejó un video pregrabado en el que explica cómo iba a ser la secuencia final de Iron Man, y su conexión con los mutantes y con el Hombre Araña, películas basadas en personajes Marvel pero que en ese momento eran propiedad de Fox y Sony respectivamente.

“Sacamos algunas cosas de esa película que dijimos ‘esto lo guardaremos, nunca se lo enseñaremos a nadie”, explica Feige en el video publicado en Twitter poco después de ser emitido en la gala. “Lo sacamos y lo ponemos en un disco. Estoy a punto de mostraros una escena que nunca ha visto nadie hasta éste momento”.

¡BOOM! Kevin Feige ha confirmado que lanzará una caja con todas las películas de la Saga Del Infinito y estas tendrán muchísimo material extra no visto en las películas. Acá se mira un ejemplo con Iron Man. pic.twitter.com/oOlto1tRDV — ‎Comic Spot (@comix_mx) 14 de septiembre de 2019

La escena en cuestión es la aparición de Samuel L. Jackson para la película de Jon Favreau. En ella, se ve a Nick Furia de pie junto a la ventana de la casa de Tony Stark, mientras la voz de éste se escucha en off. Entonces Furia le dice a Tony “como si la radiación gamma, las picaduras de araña radioactivas y los mutantes variados no fueran suficientes, tengo que lidiar con un mocoso malcriado que no juega bien con los demás y quiere quedarse todos sus juguetes para él sólo”.

Por supuesto la frase es una clara referencia a Hulk, Spider-Man y los mutantes del Universo X-Men, y seguramente fue creada como un guiño para los fans, para demostrar que el imaginario marvelita es mucho más grande de lo que parece a simple vista.

Lo más curioso de esto es que cuando la escena se rodó el Universo Marvel aún no existía, sin embargo, ya había películas de X-Men y Spider-Man que no pertenecían a Disney. La simple idea de un universo compartido en esos momentos era descabellada, pero a día de hoy Marvel ya posee los derechos de X-Men, y siguen intentando llegar a un acuerdo con Sony para recuperar a Spider-Man. Una década después, Kevin Feige casi ha conseguido aquello que con tanta ilusión soñaba en 2008.