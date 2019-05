VIDEO: La mascota de un equipo de la NBA se burla de Emilia Clarke por el vaso de cafÃ© en GOT

Madrid/Ciudad de México (SinEmbargo).– El desliz millonario de Game of Thrones al colarse un vaso de café en una de las escenas del cuarto capítulo de la octava temporada ha dado la vuelta al mundo. Tanto, que la propia Emilia Clarke tuvo que enfrentarse este viernes a las bromas durante su asistencia al partido de la NBA que enfrentó a los Rockets con los Warriors en Houston.

Clutch, la mascota del equipo local, sorprendió a Khaleesi en la grada al detenerse frente a ella con un vaso de café en sus manos que saltó por los aires en el momento en el que la vio. Fue entonces cuando el gran peluche se arrodilló ante su reina, que no pudo evitar sonrojarse.

Las cámaras de la retransmisión y de la cancha se centraron en la actriz mientras esta tapaba su rostro con las manos. “¡Mira quién está aquí: la Madre de Dragones!”, anunció el speacker ante el jolgorio de los fans. El video del momento fue compartido por la cuenta oficial de los Houston Rockets y ya ha dado la vuelta a la red.

The Mother of Dragons is at the #Rockets game with a coffee!@emiliaclarke | #RunAsOne pic.twitter.com/hqo2jeXMuo