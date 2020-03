VIDEO: López Obrador asegura que su Gobierno tiene reservas suficientes para resistir las crisis

Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante las crisis en su Gobierno todavía “hay un buen margen” y tienen reservas “para resistir, para aguantar”.

Ciudad de México, marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno “tiene reservas” para resistir en caso de crisis.

“Garantizar el bienestar del pueblo ante cualquier circunstancia, ante cualquier calamidad… Ya no se va seguir con la política de pedirle al pueblo que se apriete el cinturón cuando hay una crisis, No, ahora el cinturón se lo está apretando el Gobierno. Todavía hay forma, hay un buen margen, tenemos reservas para resistir, para aguantar, y la transformación no se detiene”, aseveró el mandatario federal en un video difundido en sus redes sociales.

Adelantó que la tarde de hoy tendrá una reunión con servidores públicos, en particular de la Secretaría de Hacienda, para abordar temas en materia económica y prepararse ante emergencias.

La declaración la hizo horas antes de que la Secretaría de Salud ya hay 118 personas con coronavirus, hay 314 casos sospechosos y otros 787 fueron descartados.

En la grabación se le observa firmando certificados que serán otorgados a los jóvenes que formaron parte del proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Aquí estoy, aquí me tienen los jóvenes, firmando sus certificados”, dijo.

El programa consiste en darle trabajo a los jóvenes que no estudian y no tienen empleo para que se capaciten en empresas o talleres.

El Presidente aseguró que la mitad de los jóvenes que participan en dicho programa se quedarán a laborar en el lugar, y el 20 por ciento, manifestó que desea emprender un negocio basado en las actividades que aprendieron.

Son casi 900 mil los jóvenes que reciben ese beneficio, dijo López Obrador.

“Se les está ayudando con créditos del programa de Tandas para el Bienestar y los que no tienen trabajo o no reciben el crédito se está haciendo en la Secretaría del Trabajo una bolsa de trabajo para ayudarlos a conseguir empleo. Todo lo que hagamos por los jóvenes es muy importante”, puntualizó.

El mandatario hizo énfasis en que no ha habido estudiante que haya sido certificado por el Presidente de México. El documento se les entregará a las y los jóvenes después de asistir un año a la empresa donde recibieron capacitación.

Por otro lado comentó que más tarde tendría una reunión con varios servidores Públicos, en particular de ala Secretaría de Hacienda para abordar temas en materia económica, para prepararse ante cualquier circunstancia.