VIDEO: 'Me arrastró sobre el piso'. Un nuevo testimonio de ex pareja se suma contra el actor Eleazar Gómez

La modelo compartió en entrevista fotos de los golpes que el actor le habría hecho, así como mensajes amenazantes

Sinembargo.MX

MÉXICO._ La modelo Elia Ezrré, quien sostuvo una relación con Eleazar Gómez en 2017, relató en entrevista con Ventaneando, la violencia que el actor ejerció contra ella durante los 11 meses que duró el noviazgo.

La joven originaria de Sonora detalló en entrevista que cuando su relación inició, ella tenía la edad de 19 años mientras que él tenía 31.

Elia Ezrré contó que el primer momento de violencia que sufrió por parte del actor fue en el estacionamiento del edificio de departamentos donde él vivía, cuando en una pelea, él la sacó del coche y la arrastró sobre el piso.

“No sé por qué nos habíamos enojado, entonces me bajó del carro, empiezo a caminar rápido al elevador para subir y él atrás de mi, me sigue, me agarra del cabello, me jala, me tumba y me arrastra sobre el piso”, contó la modelo.

Elia narró que los momentos de violencia no pararon, pues a ese le siguieron otros en el que Eleazar Gómez le provocó diversos hematomas y heridas que incluso llegaron a requerir sutura.

Asimismo, la modelo compartió fotos de los golpes que el actor le habría hecho a ella al poner su rodilla contra su cabeza y el piso, así como mensajes amenazantes de la última discusión que habrían tenido cuando ella decidió dejar el departamento en que los dos vivían.

Además, Elia contó que al querer dejar el departamento, tuvo que pedir ayuda por lo que elementos de seguridad del edificio tuvieron que intervenir.

De acuerdo con el programa, en una de las conversaciones que Eleazar Gómez sostuvo con Elia Ezrré, primero le habría exigido explicaciones por abandonar su casa y también la habría insultado.

“Contéstame, no seas corriente. Eres lo peor. Eres mala y maldita. No te vuelvas a aparecer por aquí. Neta. Asquerosa”, se lee en los mensajes.

Posteriormente, el actor afirmaba que él era quien decidía terminar con su relación poniéndose en el papel de víctima.

“Te gusta hacerme sentir mal. Pero se acabó. No te lo voy a permitir más. Pensaste que me tenías y por eso me quieres pisotear, pero hasta aquí tu maldito juego”, escribió.