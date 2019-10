VIDEO: Miguel Herrera, técnico del América, se disculpa por grito homofóbico hacia un árbitro

El Piojo aprovechó el video para disculparse con Marco Antonio Ortiz y aseguró que su actitud hacia el árbitro no refleja los valores que representa en su vida

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Miguel Herrera, director técnico de las Águilas del América pidió disculpas luego de que llamara “maricón” al árbitro que dirigió el encuentro entre Cruz Azul y América.

En un video compartido en sus redes sociales, el técnico azulcrema cambió por completo su discurso y aseguró que el colegiado no influyó en el resultado e indicó que el Cruz Azul le ganó con justicia a su escuadra.

“Cruz Azul nos ganó muy bien ayer, aprovecharon su buen balón parado que tienen bien trabajado, nuestros errores, el haber perdido un hombre por nuestra culpa y ellos lo hicieron bastante bien. No es justificativo lo que pasó ayer después del partido, fue un poco mi molestia y mi frustración por la expulsión. Me pareció que me manejé de muy mala forma”.

Herrera aprovechó el video para disculparse con Marco Antonio Ortiz y aseguró que su actitud hacia el árbitro no refleja los valores que representa en su vida.

“Quiero ofrecerle una sincera disculpa a Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido, porque lo ofendí. Me parece que no son los valores que representa mi vida, mi forma de ser y mi familia y por supuesto al club que represento que es el Club América. Me siento muy consternado y pensativo porque no debo hacer eso, trato de dar un ejemplo para toda la niñez y todos los jóvenes y con estas acciones me parece que me veo haciendo las cosas mal”.

El sábado, el América fue goleado por Cruz Azul y de pasó recibió dos expulsiones, primero la de Roger Martínez y posteriormente la de su entrenador, Miguel Herrera, quien al salir del estadio tras el encuentro arremetió contra el árbitro, a quien llamó maricón.

Al no poder salir a la conferencia de prensa por recibir el cartón rojo, Herrera salió molesto del vestidor para subirse a su vehículo y mientras caminaba frente a los reporteros que se encontraban en zona mixta, soltó un par de palabras ofensivas contra el silbante Marco Antonio Ortiz.