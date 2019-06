VIDEO: Músicos de Jalisco convierten la inundación de un centro comercial en un momento de película

Mientras una enorme filtración de agua inunda la planta baja del inmueble, un grupo de músicos que se encontraba en un escenario instalado en el lugar comienzan a amenizar el momento interpretando el tema principal de la película Titanic My heart will go on

Sinembargo.MX

09/06/2019 | 11:51 AM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Una banda de músicos convirtió la inundación de un centro comercial en Guadalajara, Jalisco, ocasionada por las fuertes lluvias, en un verdadero momento de película al estilo Titanic. Un video difundido por usuarios de redes sociales muestra el momento en el que una gran filtración de agua en el techo de una plaza comercial, presuntamente causada por las fuertes lluvias, comienza a inundar la planta baja del lugar. Mientras los presentes comienzan a grabar el momento con sus celulares, un grupo de músicos que se encontraba en un escenario instalado en el lugar comienzan a amenizar el momento interpretando el tema principal de la película Titanic “My heart will go on”. #mexicansoflatecapitalism #humansoflatecapitalism pic.twitter.com/nj8ufzxCd6 — Mexicans of Late Capitalism (@MexicansOfLate) 9 de junio de 2019 La banda interpretó una versión acústica de este tema, compuesto por James Horner e interpretada por Céline Dion, y que es una referencia universal de la cinta protagonizada por Kate Winslet y Leonardo Di Caprio. El momento fue captado por decenas de personas que se encontraban en el lugar, mientras que en redes sociales el material se ha vuelto viral y ha generado miles de reacciones. En el video también se aprecia como una trabajadora de limpieza intenta solucionar el problema de la filtración colocando una pequeña cubeta que resultaba insuficiente contra la enorme cantidad de agua que caía. # Músicos

# Titanic

