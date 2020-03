VIDEO: â€˜Â¿No le da vergÃ¼enza estar aquÃ­?â€™, cuestiona hombre a Margarita Zavala en calles de CdMx

VIDEO: ‘¿No le da vergüenza estar aquí?’, cuestiona hombre a Margarita Zavala en calles de CdMx

‘Señora Margarita, ¿no le da vergüenza estar aquí? Debería sentirse avergonzada’, cuestionó un ciudadano públicamente a la esposa de Felipe Calderón mientras estaba en calles de la Ciudad de México. Zavala sólo respondió: ‘no, lo que he visto es un esfuerzo ciudadano conmovedor’

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Ayer se viralizó un video en el que un pasajero encaró al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en un vuelo. Hoy, una nueva grabación fue difundida en redes sociales en la que ahora la increpada es su esposa Margarita Zavala.

En el material se observa a la ex candidata presidencial en calles de la Ciudad de México, reunida con algunos miembros de México Libre. En ese momento, el joven que graba, de nombre Pavel Lima, la cuestiona públicamente.

“Señora Margarita, ¿no le da vergüenza estar aquí? Debería sentirse avergonzada”. A lo que, de manera cordial, Zavala le responde: “no, lo que he visto es un esfuerzo ciudadano conmovedor. Yo sé que no estás de acuerdo. A lo mejor piensas muy distinto a nosotros, pero, la verdad, sí es un esfuerzo ciudadano genuino… Sé que no te voy a convencer, pero vale la pena que todos pensemos en el país”.

Parece que ayer la familia #CalderónZavala tuvieron su día de reproche e increpación. Yo me encontré a la señora @Mzavalagc y aunque fui respetuoso, no perdí oportunidad de hacerle saber lo que pienso respecto de ella, su marido y su organización político-electoral. Hay más... pic.twitter.com/XxdosmHK9T — Pavel Lima Martínez (@Pavelcin) March 1, 2020

Sin embargo, el hombre nuevamente le refuta, e insistentemente le sigue cuestionando: “¿no les da vergüenza a usted y a su marido querer tener financiamiento público otra vez para tener un partido?”.

El ciudadano también le cuestiona sobre los supuestos vínculos entre el Gobierno de Felipe Calderón y el crimen organizado. Ella se limita a responder que “se enfrentó con todo lo que se pudo” y “fue muy valiente lo que hizo [el ex Presidente]”.

“Parece que ayer la familia #CalderónZavala tuvieron su día de reproche e increpación. Yo me encontré a la señora @Mzavalagc y aunque fui respetuoso, no perdí oportunidad de hacerle saber lo que pienso respecto de ella, su marido y su organización político-electoral”, escribió en Twitter, el joven que encaró a la ex candidata.

El pasado viernes, Felipe Calderón y su esposa, la ex candidata presidencial Margarita Zavala, presentaron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud de registro para México Libre, partido que pretende ser oposición al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A mi #MeDaraGustoVerloTrasLasRejas, por las madres de los jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, por tantas desaparecidas y por mi padre y otros que tienen que tomar tafil por las secuelas del miedo y la ansiedad que dejó la “guerra vs. el narco”. pic.twitter.com/hzb38JiCNQ — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) February 29, 2020

Calderón, quien presidió el país entre 2006 y 2012, abandonó el Partido Acción Nacional (PAN) a finales de 2018 alegando que la dirección del partido había perdido sus “principios fundamentales”.

Un año antes, Zavala dejó el mismo partido al no conseguir ser su candidata a las elecciones presidenciales y lanzó su propia candidatura independiente, aunque se retiró en medio de la campaña por los pobres resultados que le auguraban las encuestas.

Desde que López Obrador asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018, ha arremetido en numerosas ocasiones contra Calderón, a quien acusa de haber iniciado la guerra militar contra el narcotráfico que desencadenó la crisis de violencia que sufre el país.

De acuerdo con los requisitos del INE, los partidos políticos nuevos deben contar con al menos 3 mil afiliados por estado y haber celebrado asambleas en al menos 20 de los 32 estados del país.