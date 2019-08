VIDEO: Ojalá sirva para comprar alimento para sus hijos, dice actor al que le robaron en CdMx

Sheinbaum, no sé qué está pasando. Qué triste que estemos en una situación de inseguridad así en la Ciudad de México”, lamentó Arturo Islas Allende, actor y ambientalista mexicano

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Arturo Islas Allende, actor y ambientalista mexicano, denunció que fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México.

“Me robaron afuera de mi casa en Coyoacán. Claudia Sheinbaum y Manuel Negrete, solo puedo decirles que siente gacho, es algo menor a comparación de un asesinato o un secuestro pero es parte de una ciudad que no es segura para nadie”, señaló Islas Allende.

“Les quiero decir que la madrugada del 3 de agosto me robaron la tapa de una camioneta que normalmente tengo guardada. La uso poco, para cosas especiales. La sacamos para plantar muchos árboles en Michoacán. Ayer la puse afuera de mi casa. Me encuentro con que no tengo la tapa”, dijo en un video que subió a redes sociales.

Me robaron afuera de mi casa @Claudiashein y Manuel Negrete en Coyoacan @SSPCMexico solo puedo decirles que siente gacho, es algo menor a comparación de un asesinato o un secuestro pero es parte de una ciudad que no es segura para nadie. pic.twitter.com/D6NYcljGHI — Arturo Islas Allende (@arturooislas) 3 de agosto de 2019

“Es un lugar donde nunca me habían robado. Tengo 10 años estacionando mis coches aquí. Sheinbaum, no sé qué está pasando. Qué triste que estemos en una situación de inseguridad así en la Ciudad de México”, añadió.

El actor envió también un mensaje para los ladrones: “Ojalá que les sirva para comprar alimento para sus hijos. Les deseo lo mejor, que sea para una buena causa. Dios los bendiga”.

“No hay cosa que no tenga remedio, pero ¡qué poca madre!”, indicó.

En los primeros cinco meses de 2019, en la Ciudad de México se registraron 65 mil 680 delitos contra el patrimonio. 48 mil 166 de los casos fueron clasificados como “robo total”.