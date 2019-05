VIDEO: Otro error en GOT sigue al vaso de Starbucks, dos botellas de agua se cuelan en el final

El error no ha sentado bien a los fans, que acusan a los responsables de la ficción de no tomarse en serio el esperado desenlace

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo).– El cuarto episodio de la octava temporada de Game of Thrones incluyó uno de los momentos más comentados de su tramo final, y no precisamente por algún sorprendente giro de guión o una impactante muerte, sino por el vaso de café desechable que se coló en uno de sus planos. Después del criticado error, parece que HBO no ha aprendido y en el último episodio, los fans han detectado otro error: esta vez se trata de no una, sino dos botellas de agua… de plástico.

Después de que Jon Snow acabe con la vida de Daenerys, las casas nobles de Poniente están a punto de volver a la Guerra y, para evitarlo, se celebra una cumbre en Pozo Dragón de la que saldrá elegido Bran Stark como el nuevo rey de los Seis Reinos. Entre los asistentes está Samwell Tarly y, asomando tras su pierna izquierda, la mencionada botella de agua.

Pero no acabó ahí el error, porque los espectadores más agudos descubrieron que no había solo una, sino dos, ya que Ser Davos también ocultaba otra botella.

“Por favor, había una botella de agua de plástico en este episodio. Otra vez no”, comentó un fan en Twitter. “¿Me estás diciendo que en los dos jodidos años que llevó hacer esta jodida temporada nadie vio el vaso de café o la jodida botella de agua?”, compartió otro fan notablemente molesto.

PLEASEEEEEEEEEE THERE WAS A PLASTIC WATER BOTTLE IN THIS EPISODE. NOT AGAIN 😭💀💀#GameOfThrones pic.twitter.com/6iebIcA1JN — ᴀᴅɪ (@GagaStanAccount) 20 de mayo de 2019

El error no ha sentado bien a los fans, que acusan a los responsables de la ficción de no tomarse en serio el esperado desenlace. “Primero Starbucks y ahora la botella de agua. Esta serie es una broma. Dos años y esto es lo mejor que podéis hacer”, protestó un tuitero, mientras que otro seguidor apuntaba a que el descuido no era más que una demostración de que el equipo estaba “aburrido” de la ficción.