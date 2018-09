VIDEO: PeÃ±a Nieto se presta a broma y le dice a youtuber: 'te voy a extraÃ±ar'

VIDEO: Peña Nieto se presta a broma y le dice a youtuber: 'te voy a extrañar'

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se prestó a una broma hecha por el youtuber Chumel Torres y transmitida en su programa 'El Pulso de la República', que se transmite por la cadena de paga HBO y que se creó en diciembre de 2012, justo al inicio del actual sexenio, presentando información en tono sarcástico.

En el sketch, el conductor llama por teléfono al mandatario nacional para despedirse de él a menos de dos meses de que finalice su Gobierno. "¡Peña, Peña! Perdón, Mi Lord, licenciado presidente, oiga, es que leí un tuit que ya no va a estar en Los Pinos, ya no va a ser presidente", además de que no asistió a un supuesto evento.

En la broma, el presidente le responde al conductor que ha estado ocupado por su Sexto Informe de Gobierno, el Grito de Independencia y la mudanza de la residencia oficial de Los Pinos. "Esto ya está por terminar. Ya no tengo tiempo. Quedan dos meses. Chumel tuvimos altas y bajas, entiéndelo, ahí ponte de acuerdo con quienes llegan", dice Peña Nieto.

"¿Cómo que dos meses? O sea, pérame, ¿llevamos cuánto juntos? ¿Seis años? Es muy pronto dos meses. Enrique, por favor, ¿qué le va a pasar al Pulso? Tú y yo empezamos el pulso juntos", reclama el conductor al mandatario nacional.

"¿Qué? ¿El Pulso? No sé, Chumel, te pondrás de acuerdo con los que vienen", dice Peña Nieto, a lo que Torres responde que existe un alejamiento entre él y el futuro gobierno. El conductor dice que al equipo de López Obrador "les caigo súper mal, andan con lo de la cuarta transformación. Nadie me habla".

"Te voy a extrañar", le dice el conductor al mandatario nacional, para luego simular que comienza a llorar. "Yo también te voy a extrañar", le revira Peña Nieto. Instantes después, Torres le pide al presidente que escuche la canción 'No me puedes dejar así', interpretada por Luis Miguel.

"Chumel, me da mucho gusto saludarte [ya] no me tienes que decir Mi Lord y hasta un corazoncito te mando, lo voy a hacer bien para que no me digan nada", ironizó Peña Nieto al tiempo de formar con sus manos una figura similar al que hizo la noche del 15 de septiembre desde el balcón central de Palacio Nacional, durante la ceremonia del Grito de Independencia.