VIDEO que mostraría al futbolista 'Cabecita' Rodríguez en una fiesta genera polémica en redes

Después de la filtración del video, Rodríguez arrancó el partido de hoy en el banquillo de suplentes

CIUDAD DE MÉXICO._ Por sorprendente que sea, la derrota ante el Puebla no es la noticia principal en el seno cruzazulino. Jonathan Rodríguez, conocido como “Cabecita”, se ha encargado de meter más presión al Cruz Azul por una supuesta falta al reglamento interno y poner contra las cuerdas al entrenador Juan Reynoso. VIDEO que mostraría la futbolista “Cabecita” Rodríguez en una fiesta genera polémica

El sábado por la noche se filtró un video en redes sociales en el que se puede ver a su delantero uruguayo Jonathan Rodríguez vestido con los colores del equipo en una fiesta en la que se consumían bebidas alcohólicas y acompañado por mujeres.

Cuando te encuentras en la peda al Cabecita Rodríguez: pic.twitter.com/CaMjuebElb — Martinalgui (@MartinoliCuri) January 17, 2021

Es incierto cuándo se dio la reunión, pero “Cabecita” Rodríguez arrancó el partido en el banquillo de suplentes e ingresó para la segunda parte. Autoridades sanitarias han llamado a la población a no realizar fiestas desde diciembre, en momentos en que arrecian los casos de coronavirus.

En conferencia de prensa después del partido, Reynoso reiteró que la decisión de suplir a “Cabecita” fue porque el delantero tiene molestias físicas.

”No he visto el video, no tengo redes sociales. No puedo hablar de algo que no conozco, de lo que no tengo certeza. Hay un reglamento interno, pero te digo, no lo he visto, me lo imagino por lo que me dicen, pero no lo he visto.”, mencionó el estratega peruano.

Conferencia de prensa de Juan Reynoso👇🏻 Desconozco el vídeo que mencionan (Cabecita), no tengo redes sociales❌ Hay un reglamento interno, cuando tenga certeza de lo qué pasó, tomaremos cartas en el asunto✅ Mejoramos en lo físico, aún nos faltan variantes ❌@ASMexico pic.twitter.com/BRm70XCaKs — Erick De la Rosa (@ErickDlr29) January 17, 2021

Reynoso confirmó que Jonathan Rodríguez había salido tocado en la jornada pasada ante Santos Laguna y en la semana no había completado varias sesiones de trabajo.

”No salió bien del anterior partido y en los anteriores días no pudo finalizar todas las cargas de trabajo, lo de hoy fue para cuidarlo”, comentó el técnico de “la Máquina”.

Jonathan Rodríguez no había sido suplente con Cruz Azul desde 2019. El “Cabecita” es de los futbolistas más regulares en “la Máquina” y una pieza fundamental en la plantilla cementera.