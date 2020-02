Video que muestra cÃ³mo dejan a una persona muerta en basurero clandestino es para retar a la autoridad: Alcalde

Video que muestra cómo dejan a una persona muerta en basurero clandestino es para retar a la autoridad: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro opinó esto luego de que se viralizara en redes sociales a unos jóvenes tirando un cuerpo en un tiradero de basura, para el primer Edil estas personas hacen eso para dañar la imagen del Gobierno

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Los videos donde se ven a unos jóvenes tirando un cuerpo en un basurero clandestino de Culiacán se hacen con la intención de retar a la autoridad, opinó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán expresó esto luego de que le cuestionaran sobre este material que circuló en redes sociales el día de ayer, donde unos jóvenes en una camioneta bajan un cuerpo sin vida violentamente, lo dejan en un lugar lleno de basura, donde uno de ellos hace alusión a que le quitaron la vida por ladrón.

“Este es un reto a la autoridad, y quizá a la parte contraria a ellos, como para ejemplificar o decirles ‘que no sigan haciendo esto, o hagan lo otro’, o para dañar la imagen simplemente del Gobierno, de seguridad”, explicó.

“Qué necesidad tendrían ellos, las personas, de matar a alguien, ir a tirarlo y tomar un video y publicarlo, donde salen ellos mismos, o sea es una cosa que está fuera de lo común, de lo normal”, añadió.

Estrada Ferreiro reconoció que estos hechos laceran la imagen de Culiacán, es por ello que ya se realizan acciones desde los tres niveles de Gobierno para evitar que este, y otros hechos, como lo fueron unos sucesos delictivos ayer por el Bulevar Zapata donde denunciaron que sujetos armados robaban carros a la ciudadanía se sigan suscitando en la capital del Estado.

“Está interviniendo la Guardia Nacional, las policías, operativos, ya están interviniendo, trabajando en ello, si hay un resultado que no conozca hasta ahorita no puedo dárselos y si lo conozco tampoco lo puedo dar, porque es investigación, pero se está trabajando en ello, tengan la seguridad plena, porque no es una cosa que deba seguir ocurriendo aquí”, lamentó.

El Presidente Municipal sostuvo que la Comuna hará lo suyo, tal y como lo fue el clausurar el basurero clandestino Piggy Back, mismo que era usado para dejar desechos y tirar cuerpos sin vida, pero también pidió que en lugares como lo son los alrededores de la Primavera, las personas que viven ahí, así como los comerciantes hagan su parte.

“Ya pusimos vigilancia permanente (en Piggy Back), porque efectivamente, no sólo tiran basura, también tiran animales muertos, y cuerpos de vez en cuando, es lo que estamos tratando de prevenir, de evitar, en la Primavera ahí también las personas, particulares, comerciantes incluso, van y tiran sus desechos, sus basuras, yo creo que es hora de que entiendan de que deben parar de hacer este tipo de cosas”, mencionó.