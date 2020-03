VIDEO: Rudy Gobert, jugador que dio positivo por coronavirus, se burlÃ³ y tocÃ³ micrÃ³fonos durante conferencia

Ciudad de México, (SinEmbargo).- Días antes de dar positivo por coronavirus, Rudy Gobert, jugador del Jazz de Utah, se burló de las medidas sanitarias que se toman para tratar de mitigar el brote de la enfermedad, y tocó todos los micrófonos de los reporteros al término de una conferencia de prensa.

En un video compartido por el periodista Dave Fox, se observa cómo Gobert al terminar de hablar con los medios de comunicación, se levanta de su asiento y toca todos los micrófonos y herramientas de los reporteros antes de salir corriendo de la sala.

Esta noche, una fuente reveló a The Associated Press que Rudy Gobert dio positivo a una prueba por coronavirus.

So...here is Rudy touching all the mics following Mondays shoot around that has some people concerned... #TakeNote #utahjazz #CoronaVirus pic.twitter.com/dr4auECTr4