VIDEO: Sead Kolasinac se enfrenta a delincuentes armados y evita robo a Mesut Ozil

LONDRES._ Un video que se viralizó en las redes sociales este jueves muestra al futbolista Sead Kolasinac enfrentarse a un delincuente para evitar el robo de un vehículo en el que se encontraba Mesut Ozil, un de sus compañero del Arsenal.

La escena fue grabada por una cámara de seguridad y se ve perfectamente cómo el futbolista de 26 años desciende del vehículo y le presenta pelea al ladrón, quien había llegado allí a bordo de una motocicleta.

Kolasinac se propuso a golpear al delincuente, quien ante esa postura decidió correr lejos de la escena. Mientras todo esto sucedía, Ozil se encontraba dentro del vehículo, según informó el usuario de Twitter @smhjaames, quien publicó las imágenes.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw