VIDEO: Sofía Castro habla sobre el bullying que sufrió desde que su madre se casó con EPN

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se casaron en noviembre de 2010, cuando Sofía era una adolescente

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).– Sofía Castro, hija de la actriz Angélica Rivera, relató en su canal de YouTube que una de las etapas de su vida en la que sufrió bullying fue cuando su madre estuvo casada con Enrique Peña Nieto, expresidente de México.

“Mi mamá empezó una etapa de su vida diferente, con una responsabilidad diferente. Yo tenía 14 años. Quería ser actriz. Quería dedicarme a lo que ahora me dedico. Justo cuando empecé, empezó la nueva etapa en la vida de mi mamá. Y ahí empezaron los comentarios y agresiones hacia mí, hacia mi persona. Eso me empezó a generar inseguridad. Me daba sentimiento contarlo”, contó la joven.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se casaron en noviembre de 2010. Justo cuando Sofía era una adolescente.

“No quería ir al cine. No quería ir de fiesta. Me veía en el espejo y me sentía fea. Me daban ataques de pánico”, contó Castro.

“La parte buena es que un día tuve 25 mil amigas. Y las mismas amigas que me molestaban en el colegio anterior me las encontraba en el antro y todas querían estar conmigo. Hoy pregúntenme si me hablan. Es muy fácil que se acerquen… Y duele. No sabes si vales por donde estás o por la situación de vida que se te presentó”, agregó.

“Nunca juzgues a nadie porque no sabes la batalla que está luchando. Nadie es más importante que uno mismo. Está bien dar una opinión constructiva, pero no pueden agredir a las personas”, añadió.

En febrero de 2019, meses después de que Peña Nieto dejara de ser presidente de México, Angélica Rivera anunció que se divorciaría del priista.