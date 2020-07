VIDEO: SYFY comparte el primer adelanto de Chucky, la serie sobre el muñeco diabólico

Este primer vistazo ha emocionado a los fans, que han compartido sus impresiones a través de Twitter

Sinembargo.MX

MADRID._SYFY y USA Network han lanzado el primer tráiler de Chucky, serie de televisión que continúa la historia del muñeco diabólico más popular de la gran pantalla. Los fans ya han podido disfrutar de un vistazo inédito de la ficción, que se estrenará en 2021.

El clip no desvela ningún detalle de la trama y simplemente se puede ver la sombra del protagonista, a quien pone voz Brad Dourif, blandiendo un cuchillo. A la espera de más detalles, ya se conoce la sinopsis oficial del piloto.

“Se centra en el muñeco pelirrojo poseído por el alma del asesino en serie muerto Charles Lee Ray”, apunta.

Este primer vistazo ha enloquecido a los fans, que han compartido sus impresiones a través de Twitter.

I can't wait for the new #Chucky show on @SYFY and #USANetwork I hope we get cameos from the old cast from the old movies — Tanner Majors (@MarkOfWrestlin) July 17, 2020

😭😭😭 The best news ever! My wee little buddy has come back! #Chucky #FriendsTillTheEnd 💚💛 https://t.co/lzSEydzrR4 — Altaira Morris (@altairamorris) July 17, 2020

“Estoy ansioso por ver la serie de Chucky. Espero que haya cameos de los actores de las películas antiguas”, dijo un usuario.

“Las mejores noticias. Mi pequeño amigo está de vuelta”, celebró otro tuitero.

“Sí, he estado llorando todo el día por la serie de Chucky”, confesó un internauta.

Why yes, I have been crying about the Chucky TV series all day — 𝕬𝖗𝖜𝖞𝖓♰ (@starsperish) July 17, 2020

The new #Chucky TV series is going to be a breath of fresh air compared to that pile of shit remake we got last year. I can't wait! Real Chucky is back! — Sky Scott (@SkyScott1996) July 16, 2020

“La nueva serie de televisión de Chucky será un soplo de aire fresco en comparación con ese remake de mierda que vimos el año pasado”, aportó otro espectador.

También algunos fans hispanohablantes han compartido su entusiasmo ante la noticia. “Seguro que la veré“, afirmó uno de ellos.

Entonces harán una serie de #Chucky en SyFy y seguro que la veré — Bea Escalante (@beescalante) July 17, 2020

lo unico bueno de el 2020 va a ser que han anunciado la serie de #Chucky — mireiaalonso (@mireeiaalonso_) July 17, 2020

Syfy dio el sí y "Child's Play" tendrá serie. Dentro del universo de la original, explorará el pasado de Charles Lee Ray. Don Mancini participará como showrunner y dirigirá el piloto. Acompañan David Kirschner (Hocus Pocus), Nick Antosca (The Act) y Harley Peyton (Twin Peaks). pic.twitter.com/PiuKKcKOjQ — Emanuel (@TavoEmanuelOk) January 12, 2020

“Vi una oportunidad de reinventar la franquicia una vez más”, compartió el creador de la serie y guionista, Don Mancini, en una entrevista con Post Mortem Podcast en 2019.

“Una de las cosas que ha mantenido viva y próspera la saga durante tanto tiempo es que la hemos reinventado de diferentes maneras, convirtiéndola en una comedia y luego volviendo al terror, pero la verdadera historia que contar con ocho o diez episodios nos permitirá profundizar en los personajes y las relaciones de una manera que nunca antes permitió una película de 90 minutos. Eso es realmente emocionante para mí”, afirmó.

“Vamos a poder explorar diferentes caminos con diferentes personajes que se encuentran entre los favoritos de los fans . Muchas veces la gente se pregunta: ‘¿Cuál es la historia de origen de Tiffany?’ o ‘¿qué pasa con Glen o Glenda?’. Ahora tenemos una forma de explorar todo esto”.

La saga comenzó en 1988 con Muñeco diabólico, dirigida por Tom Holland. La segunda y tercera parte llegaron en 1900 y 1991 respectivamente y en 1998 se lanzó un spin-off titulado La novia de Chucky.

En 2004 la franquicia resucitó con La semilla de Chucky, primera cinta en la que trabajó Brad Dourif en el rol del villano. Desde entonces se han estrenado tres títulos más: La maldición de Chucky en 2013, Cult of Chucky en 2017 y Muñeco diabólico en 2019.