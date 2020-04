VIDEO: Tengan. ¡Tómala!, dice AMLO luego de dar 35.6 de temperatura en el aeropuerto de Oaxaca

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 1 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró hoy que dio 35.6 a una prueba de temperatura que le hicieron antes de ingresar al Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

Personal médico le preguntó al mandatario si había presentado tos o fiebre en la última semana. “Nada, nada”, respondió antes de que le tomaran la temperatura, después, el Presidente anunció que tenía 35.6 grados, como se observa en un video difundido en redes sociales.

“Tengan. ¡Tómala!”, exclamó luego de ingresar al aeropuerto, en donde se tomó fotografías con ciudadanos que estaban en el lugar.

“Tengan para que aprendan”, lanza a sus detractores, el Pdte. @lopezobrador_ al dar 35.6 de temperatura en medio de contingencia por #COVID19. AMLO accedió a que le tomaran la temperatura en aeropuerto de #Oaxaca. Fue recibido por el Gdor. @alejandromurat, se dirigen a Tlaxiaco. pic.twitter.com/upTRihazjZ — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) April 1, 2020

El Jefe del Ejecutivo acudió al aeropuerto acompañado del Gobernador Alejandro Murat para dirigirse a la comunidad de Tlaxiaco para inaugurar un hospital rural del IMSS Bienestar.

Las exclamciones del Presidente tuvieron lugar luego de que el sábado pasado, al arribar al Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, se negó a contestar si estaría dispuesto a someterse a una prueba de COVID-19 ya que el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dio positivo al virus y se había reunido con él hace 10 días atrás.

De acuerdo con medios que estuvieron presentes en el aeropuerto, el Presidente no quiso que personal le tomara la temperatura, sin embargo, el domingo López Obrador desmintió esa información.

“Les voy a comentar lo que me pasó ayer (sábado), estaba en Tijuana, ya de regreso para venirme acá a Culiacán y en la entrada hay un equipo médico y me toman la temperatura. Entro al aeropuerto y ya cuando voy a entrar al avión sale otro hombre, pero ya con un periodista del Reforma, y le digo que no (me la tomara) porque ya me había tomado la temperatura. El reportero me dijo que por qué no hacía caso a la recomendación y yo dije que él era un provocador, ya no le contesté”, dijo el Presidente en un video difundido el domingo en sus redes.