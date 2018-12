VIDEOS MÃ¡s de 200 muertos deja tsunami en Indonesia

Al menos 222 personas han muerto, 843 resultaron heridas y otras 30 se encuentran desaparecidas debido a un tsunami que ha azotado la noche de este sábado las costas del estrecho de Sonda, que separa las islas de Java y Sumatra, reporta la agencia de noticias rusa RT Actualidad.

Las localidades afectadas han sido Lampung Meridional (provincia de Lampung), Pandelang y Serang (provincia de Bantén). Las imágenes que llegan desde el lugar, tras salir el sol, muestran la magnitud con la que golpeó el tsunami, con edificaciones destruidas y serios daños en la infraestructura vial, entre otros, indica la notica.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO