VIDEOS: Trabajadores persiguen a gritos a AMLO en SLP; no me dejo presionar por nadie, les responde

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los obreros inconformes reclamar en las instancias correspondientes y les dijo que esas no eran las formas de enfrentar el problema, que le permitieran descansar y, cuando los reclamos no cesaban, AMLO les dijo que no se iba a dejar presionar por nadie, menos con provocaciones

Sinembargo.MX

20/07/2019 | 1:49 PM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Trabajadores del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado (DAPA) de Ciudad Valles, San Luis Potosí, persiguieron con reclamos de solución a sus problemas al Presidente Andrés Manuel López Obrador a su llegada al hotel donde pasó la noche del viernes pasado. Unos 20 trabajadores irrumpieron por la fuerza en el hotel para exigir que el Jefe del Ejecutivo federal los ayudara con sus problemas laborales, pero el momento se tensó cuando rodearon a gritos a López Obrador, de acuerdo con VIDEOS del incidente que circulan en las redes sociales. El Presidente les pidió reclamar en las instancias correspondientes y les dijo que esas no eran las formas de enfrentar el problema, que le permitieran descansar y, cuando los reclamos no cesaban, AMLO les dijo que no se iba a dejar presionar por nadie, menos con provocaciones. MOLESTO @lopezobrador_ en Ciudad Valles #SLP le dice a ciudadanos provocadores y les pide retirarse: “No me voy a dejar presionar por nadie”. pic.twitter.com/6bL0U44QOU — LiteralMexico (@literalmexico) 20 de julio de 2019 “La única cosa que quiero es que por favor se retiren, porque no merezco que aquí donde voy a descansar se metan ustedes se metan a la fuerza. Esto es indebido completamente, eso no es democrático y todos merecemos respeto, aunque se tengan necesidades siempre hay que respetar a la autoridad”, aseveró. Debido a que los inconformes no cesaban en sus reclamos, el enojo del Presidente fue aumentando, por lo que los acusó de ser provocadores que habían sido enviados para confrontarlo, sin embargo, aseguró que él no se dejaría intimidar. “No me dejo intimidar por nadie. Aunque les hayan mandado a provocar, no voy a caer en ninguna provocación”, aseguró. En medio del alboroto, uno de los presentes explicó a López Obrador que el enojo de los trabajadores era derivado de una serie de decisiones tomadas por el Presidente Municipal, a lo que el tabasqueño respondió diciendo que no es justo que se le reclame por acciones de mandatarios locales. Ayer un grupo de huelguistas de San Luis Potosí irrumpió en el Hotel Valles donde descansaba @lopezobrador_ “No merezco este trato y no voy a permitir que nadie provoque”, “¿qué esperan entonces para dejarme”. Molesto (y con razón) así respondió👇🏻 pic.twitter.com/1edqOSdPkf — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) 20 de julio de 2019 “Si el Presidente Municipal está tomando una decisión, ¿por qué tienen que hacerme esto a mí? Yo vengo aquí parar atender a todos, pero no merezco esto que están haciendo”, señaló. El mandatario se encuentra de gira en el estado; ahí, esta mañana el Jefe del Ejecutivo federal firmó el convenio para el desarrollo de la Huasteca Potosina. En compañía del Gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras, y del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, entre otros funcionarios. #AMLO

#SLP

#DAPA

