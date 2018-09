Vienen días de terror en Netflix

Stranger Things, Bates Motel y otras siete series ya programadas

Sinembargo.MX

Ciudad de México (TicBeat/SinEmbargo).- ¿Preparado para un buen maratón de series de miedo? Si hace poco te mostrábamos cuáles son las mejores películas de terror en Netflix, hoy le toca el turno a las producciones televisivas de la plataforma de streaming que te pondrán los pelos de punta, te mantendrán ojoplático y pegado al sofá o provocarán que mires debajo de la cama antes de acostarte.

Repasamos algunas de las mejores series de miedo y terror de Netflix que puedes disfrutar en estos momentos en la parrilla. Entre ellas hay espacio para los guiños nostálgicos a los ochenta, fenómenos paranormales con un toque glam, precuelas de Psicosis, enfermedades apocalípticas, monstruos entre la niebla y resurrecciones de muertos. ¿Quién necesita más?

Stranger Things

Poca presentación necesita la producción estrella de Netflix. Esta serie propia con un gran reparto coronado por Winona Rider cuenta con influencias pop de los Goonies o ET, homenajea el cine de terror de los ochenta y arrastra el eco de cineastas como Steven Spielberg, George Lucas y Stephen King. Telequinesia, sucesos paranormales, bicicletas y experimentos secretos. ¿De verdad que todavía no la has visto?

Scream

La que fue una de las más famosas películas icónicas del género de terror en los noventa, cuenta en Netflix con una serie de miedo adaptada a la actualidad.

En ella, un caso de ciberbullying desata una historia trágica llena de homicidios en Lakewood, donde un violento pasado no ha sido enterrado del todo.

Bates Motel

Una serie espeluznante serie que ha entusiasmado por igual a público y crítica. Basada en Psicosis de Albert Hitchcock a modo de precuela, narra la historia de Norman Bates, un joven frágil y su madre, que llegan a un pueblo llamado White Pine Bay para comenzar una nueva vida a cargo de un motel. Nada saldrá como se esperaba en esta serie azulada plagada de turbulencias.

The Mist

El aterrador relato de Stephen King que ya fue llevado a la pantalla grande por el director Frank Darabont, está también en la parrilla en formato de entretenida serie, que sin grandes aspavientos puede servirte para pasar un sábado al calor de la manta y de las palomitas. En ella, los habitantes de un pueblo de Maine descubren cómo una niebla repentina -que aísla a personas en puntos como la iglesia, el hospital o la gasolinera- esconde criaturas aterradoras.

Black

Desde Corea del Sur llega una serie repleta de elementos de terror, el misterio, el romance y la ciencia ficción. En ella, un hombre poseído por la muerte y una mujer con poderes de clarividencia. Tiene un poderoso magnetismo y una trama repleta de giros de guión.

Slasher

Se trata de una antología de relatos en los que un grupo de asesinos en serie recrean muertes célebres. Pertenece al género slasher, nacido a finales de los 70 y basada en el psycho killer de tintes sobrenaturales.

Dark

Este relato de terror con sello alemán es otra de las series del momento, en la que tienen cabida el drama, la filosofía y la ciencia ficción. Se trata de una saga familiar con un giro sobrenatural ambientado en un pueblo en el que acontecen misteriosas desapariciones, que sacan a la luz las dobles vidas y las relaciones resquebrajadas entre cuatro familias. Su atmósfera inquietante, su trasfondo existencial y su estética nórdica te engancharán por completo.

The Glitch

Es una adaptación de la serie francesa Les Revenants. Es un drama supernatural, que trata de cómo la vida de los habitantes de un pequeño pueblo en la montañas cambia cuando de pronto personas que habían muerto hace años reaparecen. La superstición, el suspenso y las determinadas causas de su regreso, hacen que esta serie te deje con ganas de más. Lo único es que solo podrás disfrutar de una temporada, porque la televisora decidió no grabar más.

Between

Si te gustan las fantasías apocalípticas, esta serie original de Netflix relata cómo una extraña enfermedad ha sacudido a la población de una ciudad entera, sembrando el pánico pero con el intrigante rasgo de que solamente afecta a las personas que tienen más de 21 años.