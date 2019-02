VigilarÃ¡n el Carnaval de MazatlÃ¡n desde el aire

Vigilarán el Carnaval de Mazatlán desde el aire

Ayuntamiento informa que se tienen disponibles cuatro drones, y que se solicitaron dos helicópteros al Gobierno del Estado, pero aún no les respondían sobre la petición

Sheila Arias

En unas horas en Mazatlán iniciará la fiesta, su máxima fiesta de Carnaval 2019.

Y el dispositivo de seguridad está listo para blindar al puerto ante la llegada de unos 250 mil visitantes.

El Secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, informó que ya solicitaron dos helicópteros al Gobierno del Estado, pero aún no tienen respuesta; los que sí están asegurados son cuatro drones de apoyo para la vigilancia aérea.

El Carnaval “Equinoccio, el renacer de los sentidos” se realizará del 28 de febrero al 5 de marzo, aunque prácticamente inicia esta noche de miércoles con la presentación de Banda El Recodo, de don Cruz Lizárraga, que celebrará su 80 aniversario con un concierto en el Estadio Teodoro Mariscal, evento que esta vez se enlazó con la máxima fiesta del puerto.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que ahora no habrá gradas sobre la Avenida del Mar, como en los últimos años, en cambio el personal del Ayuntamiento apartará espacios para las familias que busquen zona preferente. La zona se abrirá a partir de las 12:00 horas del domingo, el día del desfile.

“Es fiesta, no es para pelear, es para divertirse, ya está todo listo, ayer se encendieron todos (carros alegóricos), ya se hicieron la pruebas... no habrá gradas, decidimos sembrar espacios para que el ciudadanos que llegue a las 12 tenga derecho de ver el desfile. Hay que hacer un llamado, que a los que no pudieron tener un espacio, va a ver espacio para ellos, vamos tenerlos resguardados desde antes”, comentó ayer en entrevista.

Para este Carnaval 2019 la entrada será gratuita a Olas Altas y a las tres coronaciones y espectáculos en el Estadio Teodoro Mariscal, mientras que la coronación del Rey se realizará en el Parque Ciudades Hermanas. El lunes no habrá corrida de toros, como era tradición, sino noche de mascaritas.

El Alcalde aseguró que ya están preparados.

“Ya está listo, les decía que tenemos desde el primer día en la administración en comunicación constante con todas las fuerzas de seguridad con el apoyo de la seguridad estatal ministerial y vamos a tener un Carnaval tranquilo, es el objetivo fundamental, espero que tengamos no menos de 250 mil visitantes, los hoteles ya están llenos, al 98 por ciento, eso es buen indicador”, agregó.

“Todo mundo se beneficia, lo más importante que la ciudadanía disfrute porque es un esfuerzo económico de la ciudad, que la sociedad disfrute sin costo”, agregó.

Para el Carnaval, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal prevé mil elementos entre preventivos, estatales, y fuerzas federales; todos los cuerpos de rescate y apoyo de caninos para detección de narcóticos.

250 mil

visitantes se esperan del jueves al martes

4

drones serán desplegados para vigilancia

2

helicópteros se solicitaron al Gobierno del Estado, pero aún la Comuna no recibe respuesta

1,000

elementos vigilarán la zona de la fiesta

PARA HOY

Baile del 80 aniversario de Banda El Recodo

Estadio Teodoro Mariscal

19:00 horas

MAÑANA

Coronación del Rey del Carnaval

Baile con Chuy Lizárraga

Ciudades Hermanas

20:00 horas