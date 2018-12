VigilarÃ¡n mÃ¡s de 500 agentes preventivos de Guasave las fiestas decembrinas

GUASAVE

Vigilarán más de 500 agentes preventivos de Guasave las fiestas decembrinas

La Alcaldesa Aurelia Leal le lee la cartilla a policías y tránsitos porque no quiere quejas de la ciudadanía

Reyes Iván Camacho

11/12/2018 | 11:50 AM

GUASAVE._ Con 386 agentes de la Policía Municipal y alrededor de 120 elementos de Tránsito, a los que se sumarán personal y voluntarios de Protección Civil y de las fuerzas de seguridad estatal y federal, el Ayuntamiento de Guasave puso en marcha el operativo Guadalupe-Reyes.

En el evento que marcó el inicio del operativo que concluye el 6 de enero, la Alcaldesa Aurelia Leal López llamó a las fuerzas del orden a garantizar la seguridad de los guasavenses, de los visitantes y de la gente que irá en tránsito por la carretera federal.

"No queremos quejas por maltrato como se ha dado en años anteriores, Guasave es noble, siempre da la mano a la gente, queremos que las cosas se hagan diferente. Cualquier denuncia que tengamos vamos a proceder, les estamos leyendo al cartilla a nuestros agentes de tránsito, a nuestros elementos de la Policía Municipal", subrayó.

La Presidenta Municipal dijo que van a estar al pendiente de que no se afecte a los ciudadanos por lo que el operativo lleva un espíritu preventivo y no recaudatorio.

"Pedirle a cada uno de los participantes que sean tolerantes, que sean sensibles ante la sociedad, que venimos a prevenir, no a recaudar recursos, que cualquier queja que tengan le vamos a dar seguimiento, porque no queremos problemas con los ciudadanos ni con los paisanos, queremos un diciembre blanco en el cual no se susciten accidentes", expresó.

Leal López agregó que el alcoholímetro se va a implementar de manera preventiva no recaudatoria, para que las familias y los ciudadanos se sientan orgullosos de Guasave.

Francisco Guadalupe Soto, director del Instituto Municipal de Protección Civil, informó que el operativo Guadalupe Reyes concluirá el 6 de enero y el objetivo es que los visitantes y las familias lleguen a Guasave y se regresen a sus lugares de origen de manera segura.

El funcionario exhortó a los conductores a respetar los señalamientos viales, no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de ebriedad y evitar manejar fatigado, como medidas de seguridad.