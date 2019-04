Vin Diesel confirma la integraciÃ³n del luchador John Cena al elenco de Fast and Furious 9

Vin Diesel confirma la integración del luchador John Cena al elenco de Fast and Furious 9

Diesel anunció la noticia a través de Instagram, aunque no reveló qué personaje interpretará Cena. Sin embargo, compartió algunas emotivas palabras para los fans, además de recordar al fallecido Paul Walker

Sinembargo.MX

29/04/2019 | 10:16 AM

Madrid (SinEmbargo).- Fast and Furious 9 llegará a los cines el próximo año, con Vin Diesel regresando como Dominic Toretto. La franquicia ha reclutado muchas estrellas a lo largo de los años, incluyendo a Dwayne Johnson, Jason Statham y Gal Gadot. Ahora parece que una nueva celebridad se unirá a Diesel en la próxima entrega: John Cena.

Diesel anunció la noticia a través de Instagram, aunque no reveló qué personaje interpretará Cena. Sin embargo, compartió algunas emotivas palabras para los fans, además de recordar al fallecido Paul Walker.

“Chicos, como saben, siempre estoy pensando rápido y pensando en la responsabilidad de hacer algo icónico y merecedor de su lealtad”, dijo Diesel en el vídeo. “Sé que esto suena loco, pero cada luna azul siento como Paul allá arriba me envía a alguien”, dijo refiriéndose a Walker. “Otro soldado en la lucha por la verdad. Hoy, alguien vino al gimnasio Toretto hablando de lo que Paul habría traído”, agregó Diesel, antes de enfocar a Cena.

Ver esta publicación en Instagram Thank you Pablo. Una publicación compartida de Vin Diesel (@vindiesel) el 25 Abr, 2019 a las 5:14 PDT

Si bien la filmografía de Cena no es tan larga e ilustre como la de sus compañeros de reparto, ha mantenido su carrera en el mundo de la lucha, compaginándolo con la interpretación. En 2018 dio vida al agente Jack Burns en Bumblebee y también ha puesto voz a Yoshi en The Voyage of Doctor Dolittle.

La novena entrega de la franquicia se estrenará el 22 de mayo de 2020, pero antes de que Fast and Furious 9 llegue a los cines, los fans podrán ver el primer spin-off de la saga este año en Hobbs & Shaw. Dwayne Johnson y Jason Statham regresan a sus papeles para unirse a contra el villano encarnado por Idris Elba. Hobbs & Shaw llegará a los cines el próximo 1 de agosto.