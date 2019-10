Vin Diesel presume que Cardi B estarÃ¡ en RÃ¡pidos y Furiosos 9

Vin Diesel presume que Cardi B estará en Rápidos y Furiosos 9

La rapera estadounidense se une al elenco de la novena entrega de The Fast and the Furious, así lo anunció el actor

Noroeste / Redacción

24/10/2019 | 12:09 AM

Cardi B y Vin Diesel. Foto: Internet

LOS ÁNGELES._ La rapera estadounidense Cardi B se une al elenco de la novena entrega de Rápidos y Furiosos, así lo anunció Vin Diesel, quien da vida a “Dominic Toretto” en la franquicia de autos. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió un video en el que aparece junto a la cantante y actriz, quien ya debutó en el cine con Hustlers (Estafadoras de Wall Street), que protagoniza Jennifer Lopez, citó diario.mx. Ver esta publicación en Instagram Last day in the UK! Pa mi Gente... #Fast92020 #Fatherhood Una publicación compartida de Vin Diesel (@vindiesel) el 22 Oct, 2019 a las 10:53 PDT Asimismo, Diesel señaló que estaban en su último día de grabación en Reino Unido. "Día 86 aquí en el rodaje de Fast 9. Yo sé que yo estoy exhausto, estamos dando todo lo que podemos a esta película, poniéndolo todo sobre la mesa", señaló. Por su parte, Cardi B, quien en 2018 lanzó su álbum debut de estudio titulado Invasion of Privacy, dijo: "¡Estoy cansada, pero no puedo esperar! Ésta será la mejor”, dijo Cardi B Pero ésta no es la única sorpresa en el elenco de la cinta, ya que hace un par de días se confirmó la participación del reguetonero puertorriqueño Ozuna. En ambos casos no se ha especificado el personaje que tendrán. Justin Lin, quien dirigió Rápidos y Furiosos 6, regresa para hacerse cargo de la novena entrega de la cinta que se prevé su estreno en mayo de 2020. Completan el elenco Michelle Rodriguez, Finn Cole, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Helen Mirren y Charlize Theron. #Cardi B

#Vin Diesel

