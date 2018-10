Vincula Fiscalía a periodista asesinado en Chiapas con crimen organizado

Martínez González, quien era editor del periódico Enfoque, fue acribillado a balazos cuando desayunaba junto a su esposa que resultó gravemente herida

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ El ex periodista Sergio Martínez González, de 47 años de edad y ex editor del periódico local Enfoque, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 3 de octubre, mientras desayunaba con su esposa, quien se encuentra herida de gravedad y fue trasladada a un hospital de Tapachula.​

Según los primeros reportes, el ex periodista y su esposa llevaron a sus hijas a la escuela, y después se detuvieron a comer en un restaurante del municipio de Tuxtla Chico, en el kilómetro 14 de la carretera Internacional Tapachula-Puerto Fronterizo Talismán, donde ambos fueron atacados.​

“Tenemos conocimiento del asesinato de Sergio Martínez en Chiapas. ARTICLE 19 documenta los hechos y exige a la Fiscalía General del Estado investigar tomando en cuenta la labor periodística y brindar medidas de seguridad a su familia”, dijo la organización no gubernamental internacional que defiende la libertad de expresión.​

“Acribillan a tiros a Sergio Martínez González, activista y comunicador en la región fronteriza de Cacahoatán. Él se asumía como un periodista en activo, algunos otros no lo consideraban así. Pero era un ciudadano...”, tuiteó, por su parte, Isaín Mandujano, corresponsal en Chiapas de la revista Proceso.

“En sentido estricto no era un periodista, era una persona informada y los colegas de la región lo utilizaban como un informante, pero no lo reconocían como periodista”, abundó el ex corresponsal de la revista Proceso, quien detalló que al lugar en donde se encontraban Martínez González y su esposa, arribaron dos sujetos a bordo de una motocicleta tipo choper, marca Italika, color naranja, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas.

Martínez González había dejado de publicar el periódico local Enfoque desde hace años, pero se mantenía activo en redes sociales desde donde lanzaba críticas contra el Gobierno y la Policía de Cacahoatán, un pequeño municipio cerca de la frontera con Guatemala, donde el ex periodista residía.

Según le dijo un ex colaborador de Enfoque -quien pidió el anonimato- al diario El País de España, el periódico editado por González Martínez se dedicaba a reproducir boletines de los Gobiernos locales y tenía una pequeña sección de columnas de opinión. La versión impresa estuvo en circulación entre 2008 y 2010, tenía un tiraje de 500 ejemplares cada dos semanas o cada mes.​

“Después se dedicó a hacer críticas vulgares y a golpear a políticos para después pedirles dinero”, afirmó el ex colaborador en entrevista con el rotativo europeo. Tampoco existe rastro en Internet del medio que Martínez González editaba desde Cacahoatán, solo algunas publicaciones públicas en su perfil de la red social Facebook.

​Por su parte, Ignacio Alejandro Vila Chávez, fiscal de Distrito Fronterizo Costa, informó en un video publicado en la cuenta de la red social Twitter de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), que “El Dengue”, como apodaban al ex periodista en referencia a un bar del que era dueño, esté relacionado con lo que publicaba en las redes sociales o su supuesta labor periodística.

​La principal línea de investigación es que el homicidio del ex periodista está relacionado con un ajuste de cuentas entre miembros del crimen organizado. Los investigadores encontraron un arma de nueve milímetros en la escena del crimen, misma que pertenecía a Martínez González.

“Martínez era investigado por su participación en el homicidio perpetrado en la madrugada del pasado 28 de agosto de Ángel Cifuentes Aguilar, que pertenecía a la banda Mara Salvatrucha”, abundó el fiscal de distrito en el video.

Sin embargo, el ex periodista ya había denunciado diversas amenazas en su contra. El pasado sábado 29 de septiembre, en su perfil de la red social Facebook, Martínez González denunció que el municipio de Cacahoatán se había quedado sin alcalde y sin Mando Único, por lo que alertaba: “Cuidemos Paisanos.. estamos desprotegidos”.

​“He pedido a gritos auxilio, me he quejado con todas las dependencias encargadas de la prevención y procuración de Justicia y no me hacen ni me han hecho caso”, publicó el ex periodista el pasado 23 de agosto, en la misma red social.

Apenas el pasado 21 de septiembre, Mario Gómez Sánchez, corresponsal del periódico El Heraldo de Chiapas, en Yajalón, fue asesinado a balazos por dos personas a bordo de una motocicleta, cuando salía de su domicilio ubicado en dicho municipio.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó de manera enérgica estos hechos, y solicitará a las autoridades del Estado de Chiapas brindar las medidas cautelares para proteger la vida, seguridad e integridad de los familiares de Sergio Martínez y de los colaboradores del medio Enfoque.

A través de un comunicado, el organismo nacional de Derechos Humanos exigió agotar todas las líneas de investigación, sin descartar las amenazas que haya venido teniendo como periodista. “Personal de este Organismo Nacional ya ha entablado comunicación tanto con familiares de la víctima como con las autoridades locales, y se encuentra realizando las primer

América Móvil invertirá 1,000 mdd en República Dominicana

La inyección monetaria que hará la empresa de Carlos Slim en ese país se realizará en los próximos tres años

Noroeste/Redacción

La empresa de Carlos Slim, América Móvil, invertirá mil millones de dólares en los próximos tres años en la República Dominicana, anunció el CEO de la compañía, Daniel Hajj Aboumrad, luego de reunirse con el presidente del país caribeño, Danilo Medina.

La información la ofreció la Presidencia dominicana en un comunicado emitido tras el encuentro, en el que también participaron Carlos García Moreno, oficial financiero (CFO) de la empresa, y Rogelio Viesca, presidente de Claro Dominicana, la operadora de América Móvil en la República Dominicana.

Durante el encuentro, según Expansión, Hajj Aboumrad destacó que la República Dominicana “es uno de los países en donde América Móvil está experimentando un mayor crecimiento del consumo de datos por usuario”, de acuerdo con el comunicado.

A la vez, afirmó, que este crecimiento ha sido impulsado por los planes de datos y las ofertas de equipos lanzados por Claro Dominicana, que han propiciado una alta penetración de los dispositivos inteligentes (smartphones), que sobrepasa el 70 por ciento de su cartera total de clientes móviles.

“Para sostener ese crecimiento y prepararnos ante los retos de la evolución tecnológica hacia 5G, así como el desarrollo de nuevas aplicaciones en la era de la hiperconectividad y el internet de las cosas, invertiremos en el país más de 1,000 millones de dólares en los próximos tres años”, afirmó.

Asimismo, señaló que para continuar el desarrollo del mercado, es necesario garantizar el respeto al marco legal e institucional establecido, a fin de asegurar un clima que permita invertir de forma intensiva en tecnologías de última generación y en el fortalecimiento de las redes de comunicación.

“Como líder en tecnología e innovación, Claro Dominicana continuará enfocada en impulsar las soluciones que requieran los sectores productivos para su transformación”, agregó.

En la reunión, Medina estuvo acompañado por el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Henry Molina.

Condusef alerta a la población por nueva forma de fraude

La dependencia informó a través de un comunicado que el área de monitoreo cibernético detectó un nuevo modus operandi en compras por internet de productos de Microsoft

Noroeste/Redacción

MÉXICO._ La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), emitió una alerta a la población sobre una nueva forma de fraude en comercio electrónico.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia destacó que, en días recientes, su área de monitoreo cibernético detectó un nuevo modus operandi en compras por comercio electrónico, donde los estafadores hacen un pequeño cargo de 10 pesos en la tarjeta de la víctima para ver si es válida, si tiene crédito o fondos disponibles.

Después, realizan una compra de una suscripción por 999 pesos o una cantidad similar que no amerite una alerta al usuario por parte del banco; el concepto de la compra es por un producto de la compañía Microsoft y el cargo que aparece en el estado de cuenta de la persona defrauda es ‘OFFICE XBOXWNDWS CR’.

La Condusef resaltó que el fraude se comete porque Microsoft recibe un número de tarjeta válido y hacen una confirmación a un correo electrónico propiedad de los estafadores, ya que de manera previa crearon una cuenta para hacer compras con la tarjeta de la víctima.

Precisó que para realizar dichas prácticas, los estafadores no de manera necesaria clonan la tarjeta del usuario, sino que lo más común es que utilicen generadores de números, hasta que alguno funcione.

Indicó que este tipo de cargos pasan sin validación de algún dato adicional al número de la tarjeta, por lo que es conveniente que el usuario esté atento a movimientos reportados en sus estados de cuenta.

Cuando se realiza una compra por internet, las instituciones bancarias y comercios no siempre solicitan al usuario la fecha de vencimiento y el CVV2 (los tres dígitos al reverso de la tarjeta), o algún mecanismo de validación adicional, explicó.

Las recomendaciones

Ante esta situación, la Condusef recomienda a los usuarios tomar en cuenta algunas sugerencias para evitar ser víctimas de fraude, como revisar el estado de cuenta de manera permanente, el cual se puede incluso consultar en línea con algunos bancos.

De la misma forma, sugiere activar los sistemas de alertas por SMS para recibir notificaciones de movimientos en las cuentas, reportar de manera inmediata cualquier cargo o consumo no reconocido por pequeño que sea y guardar los comprobantes de las operaciones que se realicen.

La comisión llama a evitar introducir datos sensibles desde una red Wi-fi pública, recordar que se pueden robar los datos personales al navegar en redes no seguras, entrar a todas las páginas web al teclear la dirección en la barra del navegador y comprobar una vez descargada la página, que el dominio sea correcto.

Además sugiere actualizar el sistema operativo de las computadoras para no tener vulnerabilidades de seguridad, utilizar una contraseña diferente para cada sitio (correos, cuentas bancarias, entre otras), y cambiar contraseñas de manera periódica.

La Condusef pide asegurarse de tener un antivirus que tenga control de navegación en Internet, control parental, detección de sitios falsos, entre otros; verificar el certificado de seguridad y comprobar que sea una página segura (https), así como no hacer clic en enlaces sospechosos o que se reciban por correo electrónico.

Trump y López Obrador hablan por teléfono

Trabajaremos bien juntos, afirma el Mandatario estadounidense en su cuenta de la red social Twitter

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono este miércoles con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que fue una “buena llamada” y que “trabajarán bien juntos”, según lo dijo en su cuenta de la red social Twitter.

La llamada se da luego de la conclusión de las negociaciones y alcanzar el Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá (USMCA por sus siglas en inglés). “Acabo de hablar con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de México. Gran llamada, ¡vamos a trabajar bien juntos!”, tuiteó Trump.

“México, Canadá y los Estados Unidos son una gran asociación y serán una muy formidable fuerza comercial. Ahora, por el USMCA, trabajaremos muy bien juntos. ¡Gran Espíritu!”, señaló el mandatario estadounidense en otra publicación de Twitter.

El lunes 3 de octubre pasado, López Obrador afirmó que el mandatario de Estados Unidos fue “visionario y tolerante” durante la renegociación del acuerdo comercial, mismo que da “confianza y tranquilidad”, porque contribuirá a que se mantengan las inversiones y se fortalezca la economía, además de que “es benéfico para los tres pueblos, las tres naciones, los tres gobiernos”, dijo.

“Reconocer, insisto, que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una actitud abierta, tolerante, y se logró este acuerdo que considero benéfico para los tres pueblos, las tres naciones, los tres gobiernos”, señaló el político tabasqueño en su visita a Guanajuato.

A finales de agosto Trump señaló que confiaba en tener una mejor relación con López Obrador que con “el capitalista” Enrique Peña Nieto. Antes, el 10 de agosto, en el marco de la negociación del acuerdo comercial con México, el mandatario estadounidense tuiteó que su próximo homólogo era un “caballero”.

“Me gusta México, me gusta su nuevo líder. Creo que será excelente. Un poco diferente a nosotros. Creo que me llevaré mejor con él que con el capitalista. Pero él sabe que México necesita a Estados Unidos, ellos necesitan a Estados Unidos”, dijo durante un evento en Charleston, Virginia.

“El trato con México está saliendo muy bien. Los trabajadores y agricultores deben ser atendidos o no habrá trato. El nuevo presidente de México ha sido un absoluto caballero. Canadá debe esperar. Sus aranceles y barreras comerciales son demasiado altos. ¡Cobraremos impuestos a los autos si no podemos hacer un trato!”, tuiteó Trump.

Mientras que el 22 de julio, López Obrador envió una carta a Trump para iniciar una nueva etapa en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Como respuesta, el presidente estadounidense calificó al político tabasqueño como una persona “magnífica” y aseguró que ambos trabajarán para lograr algo “muy espectacular” y “positivo” para ambas naciones.

El domingo por la noche Estados Unidos, México y Canadá alcanzaron, tras 13 meses de intensas negociaciones, un nuevo acuerdo trilateral, el cual, fue renombrado como USMCA. Esta fue la segunda llamada telefónica entre Trump y López Obrador, ya que la primera se dio tras el triunfo electoral del político tabasqueño en la elección del pasado primero de julio.