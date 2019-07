Vinculan a proceso a presunto asesino del futbolista de Dorados Mirsha Francisco

Pese a los esfuerzos de los nuevos abogados defensores en la continuación de la audiencia inicial, Luis Adrián "N" fue vinculado a proceso y encarará una acusación de homicidio calificado con ventaja contra el jugador de Dorados de Sinaloa, Mirsha Francisco Herrera Gastélum. La continuación de la audiencia inicial, que se alargó por casi cuatro horas, se centró en el intento de que Luis Adrián fuera acusado por cometer el asesinato en riña y no de manera ventajosa, sin embargo el juez de control y enjuiciamiento se los negó. El par de nuevos abogados privados en este juicio buscaron convencer al juez que la riña, en que participaron el propio Mirsha por defender a su amigo Érick, contra otras cuatro personas, continuó en una persecución de casi 13 calles. El pasado 16 de julio, Mirsha y Erick huyeron de una pelea desigual y '"El Chapillo", identificado como Luis Adrián, sacó una navaja. El futbolista fue perseguido por Luis Adrián en una motocicleta, embestido y luego herido de muerte en el pecho. La defensa también quiso desestimar que la Fiscalía General del Estado había podido acreditar que Luis Adrián cometió la agresión, pues sólo contaban con un testigo presencial y alguien que escuchó decir al propio "Chapillo" que había atacado a alguien con un arma blanca. El juez, luego de solicitar un receso de 30 minutos y extenderse a más de 40, para analizar las pruebas y los argumentos de la defensa, decretó que la Fiscalía si probó lo suficiente para que Luis Adrián haya sido vinculado a proceso por homicidio cometido con ventaja. Originalmente la acusación era homicidio cometido con premeditación y ventaja, pero el juez desestimó la premeditación, pues aseguró no tener las pruebas suficientes para determinar que Luis Adrián pudo haber reflexionado su actuar antes de cometer el ilícito. La ventaja, al contrario, sí puso quedar estipulada debido a que utilizó una motocicleta para perseguir al futbolista, lo embistió con ésta y aprovechó que lo tuvo en el suelo para asestarle la puñalada que al final fue mortal. Luis Adrián sabía, señaló el juez, que Mirsha no estaba armado y que huía de una disputa desigual y aún así decidió actuar. --------- LO QUE SIGUE Luis Adrián permanecerá en prisión preventiva, a petición de la Fiscalía, y la etapa de investigaciones complementarias se acordó en cuatro meses. Las leyes mexicanas castigan el homicidio simple con penas de entre ocho y 22 años de prisión; el homicidio calificado entre 22 y 50 años de prisión, y el homicidio en riña, que proponía la defensa de Luis Adrián, con penas entre los 3 y los 13 años de cárcel.

José Abraham Sanz

29/07/2019 | 9:18 PM

Ayer se realizó la audiencia inicial en el caso del futbolista de Dorados de Sinaloa. Foto: Noroeste

Pese a los esfuerzos de los nuevos abogados defensores en la continuación de la audiencia inicial, Luis Adrián N fue vinculado a proceso y encarará una acusación de homicidio calificado con ventaja contra el jugador de Dorados de Sinaloa, Mirsha Francisco. La continuación de la audiencia inicial, que se alargó por casi cuatro horas, se centró en el intento de que Luis Adrián fuera acusado por cometer el asesinato en riña y no de manera ventajosa, sin embargo el juez de control y enjuiciamiento se los negó.

#Homicidios en Sinaloa

#Mirsha Francisco

