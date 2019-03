ESPECTÁCULO

Virulo lanza con humor una crítica a la izquierda

El cantante y comediante cubano regresa a Culiacán con su show ¡Qué buena está la morena! Promete lanzar un libro de sus memorias

Leopoldo Medina

Una noche cargada de risas fue la que vivió el público que dio cita en el Teatro Pablo de Villavicencio, quienes disfrutaron de actuación de Alejandro García “Virulo”, quien presentó su show cómico musical llamado ¡Qué buena está la morena!

Ante un asistencia que abarrotó el teatro, el humorista cubano, acompañado de su amigo e instrumentista Rolando Valdez, abordó cómo solo él sabe hacerlo, sus experiencias personales en Cuba, México y Europa.

En el espectáculo político figuraron Pinochet, Vicente Fox, Barak Obama, Fidel Castro, Donald Trump y hasta el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, dando a cada uno su merecido, lanzando con ello una crítica a la izquierda de América Latina.

Sobre el escenario, narró sus visitas a los países socialistas, además, aclaró la relación de los vampiros con el socialismo en Transilvania, y cómo es que se llevaban realmente Drácula y Nicolae Ceaucescu.

Durante el espectáculo, el humorista detalló su visión del socialismo en Cuba y de cómo se restablecieron las relaciones con los Estados Unidos a través de canciones como “¿Mami que será lo que quiere el Negro?”, y de lo que opina de Trump, afirmando que en su caso es el “único individuo al que si le da Alzheimer le sube el coeficiente de la inteligencia”, de quien además se burló de su pelo, del color anaranjado de su piel, así como de su manera de enfrentar a todos a través del Twitter.

De México abordó el tema de los huachicoleros, con el que resaltó que se roban la gasolina porque no alcanza el dinero; también cantó “El boleto del desafuero”, tema con el que el cubano recordó al público aquel proceso de desafuero que se realizó en contra de Andrés Manuel López Obrador.

"Este es el bolero del desafuero, esta es la canción de la conspiración" decían los versos de la canción, la cual desató risas entre el público, quien no dejó de aplaudir cada chiste, canción y ocurrencias del humorista sobre el escenario.

Agradecido con Sinaloa

Previo a su presentación, Virulo compartió que los sinaloenses han tenido mucho aguante hacia él, quienes lo han arropado tras 26 años que lleva visitando al estado con su humor.

"Durante 26 años no dejado de venir a Culiacán montando espectáculos, hoy con este show llamado ¡Que buena está la morena! Un espectáculo de actualidad, donde el público se la pasará muy bien, y agradecido estoy con esta tierra, con su gente", destacó el comediante.

Resaltó que en Culiacán tiene muy buenos amigos, entre ellos los actores Rodolfo Arriaga, Lázaro Fernando, a quienes dijo apreciar mucho por la relación de amistad de muchos años.

Compartió que en sus espectáculos siempre habla sobre la realidad, de las cosas que preocupan a todas las personas, de lo que ve en las noticias, y a partir de ahí surgen las ideas de hablar de cosas que considera importantes compartir.

Virulo platicó que el secreto para seguir vigente en el gusto del público tras más de 40 años de estar sobre el escenario, es principalmente que disfruta lo que hace, antes de que lo disfruten los demás.

"Yo trato de no hacer nada que a mi primero no me divierta, y eso creo es la clave de todo, mientras que yo la esté pasando bien, la gente también la pasará bien, lo malo es cuando uno mismo empieza a imponer cosas; siempre he dicho que lo más importante en este oficio es la honestidad, esto es lo que te dará permanencia", resaltó.

Lanzará libro

Entre sus proyectos para ese año, el humorista cubano compartió que además de continuar con su gira por todo México, tiene planeado escribir un libro de sus memorias.

"Ya tengo 64 años, y tengo muchas memorias que compartir, historias al lado de mucha gente con la que he trabajado y conocido, muchas cosas que me han pasado, y mientras tenga memoria quiero escribirlas, porque con los años todo se olvida".

Compartió que lo empezará a escribir en la Habana, con el deseo de tener listo este libro de memorias en un par de años, pues dijo necesita asesorarse en el manejo del lenguaje con expertos en el tema, buscando así la mejor manera de contar sus historias.

"A la par de este proyecto continuaré con mis presentaciones, pero esta vez serán menos, presentándome una vez cada tres meses, para el resto del tiempo dedicarlo al libro".