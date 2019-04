Â¿VisiÃ³n sobreviviÃ³ al ataque de Thanos en Avengers: Infinity War? El pÃ³ster ofrece pistas

CINE

¿Visión sobrevivió al ataque de Thanos en Avengers: Infinity War? El póster ofrece pistas

Sinembargo.MX

01/04/2019 | 11:22 AM

Para abrir el apetito de los fans hasta el estreno de Vengadores: Endgame, Marvel lanzó la semana pasada una colección de carteles con las caras de todos sus personajes. En ellos, los supervivientes al chasquido aparecen en color, mientras que los caidos lo hacen en blanco y negro. Pero... ¿qué pasa con Visión?

El androide interpretado por Paul Bettany cayó a manos del titán loco en Infinity War, cuando éste le arrebató de la frente la Gema de la Mente. Esto significa que el personaje murió antes de la Decimación. Pero según han alertado varios fans, entre ellos el popular artista digital BossLogic, el nuevo póster del personaje podría dar a entender que realmente Visión ha sobrevivido.

Aunque los carteles de los personajes fallecidos aparecen en un estricto blanco y negro, BossLogic asegura que el de Visión mantiene una pequeña línea de color a la altura de la garganta del personaje. Si bien esto no tiene por qué significar que Visión siga con vida, puede tratarse de un error en el cartel en la transición al blanco y negro, hay que tener en cuenta que existen varias posibilidades de que sobreviviese.

Para empezar, Visión no es un ser vivo de por sí, por lo que el chasquido de Thanos no afectó a su cuerpo. Por otro lado, antes del ataque del titán loco a Wakanda, Shuri -cuyo destino finalmente sí han confirmado los nuevos carteles- había estado trabajando en separar la conciencia del personaje de la Gema de la Mente. Aunque Infinity War no dejó claro si lo consiguió, es una posibilidad abierta en el caso de que Visión regrese en Endgame.

En los cómics, Visión ha sido reconstruido por los Vengadores en alguna ocasión, pero cada vez que ha vuelto lo ha hecho como un ser sin emociones, que dista mucho de la versión original del personaje.

¿Volverá Visión para tomarse su venganza contra Thanos? Habrá que esperar hasta el 26 de abril (25 en España), fecha de estreno prevista para Vengadores: Endgame, para averiguarlo.