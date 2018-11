Día de muertos

Visitan culiacanenses a sus difuntos

Acuden a las tumbas con música, flores y ofrendas

Antonio Olazábal

02/11/2018 | 11:08 AM

CULIACÁN._ Miles de culiacanenses acuden al Panteón de la 21 de Marzo para visitar a sus seres queridos que fallecieron.

En el panteón más grande de Culiacán se esperan al menos 30 mil personas el día de hoy. La afluencia ha ido en aumento desde las 6:00 horas.

Con música, flores y ofrendas a sus seres queridos, los culiacanenses visitan las tumbas de quienes en vida fueron un ser muy importante para ellos.

El año pasado en los 80 panteones de Culiacán, fueron alrededor de 150 mil las personas que visitaron los campos santos de la capital sinaloense , por lo que para este año se espera una cifra similar.

Hasta el momento trabajadores del Panteón de la 21 de Marzo no han reportado violencia en el lugar. Cabe señalar que para estos días la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal señaló que no se permitiría ingresar bebidas embriagantes a nadie en los panteones, hasta el momento no se tienen reportes de personas detenidas por esos hechos.