Visitantes de Altata deben ser pacientes, pues el servicio en restaurantes serÃ¡ mÃ¡s lento

Visitantes de Altata deben ser pacientes, pues el servicio en restaurantes será más lento

Natalia Hernández, dirigente de los propietarios de restaurantes del Muelle 33, la nueva normalidad exigirá una mayor paciencia

José Abraham Sanz

ALTATA._ Quien acuda a unos de los restaurantes en la bahía de Altata en la nueva normalidad, tendrá que tomar en cuenta varias situaciones y tener mucha paciencia: hay que llevar cubrebocas, aplicarse gel, pisar un tapete desinfectante y no acudir en grupos con más de 10 personas.

Pero también depender de la condición de los establecimientos, el número de comensales, de empleados y su capacidad para atender.

Según Natalia Hernández, la dirigente de los propietarios de restaurantes del Muelle 33, la nueva normalidad exigirá una mayor paciencia.

Este fin de semana, el primero luego de tres meses de cierre, será crucial porque finaliza por el Día del Padre y la venta tradicionalmente es importante, sin embargo por ser la nueva normalidad, es que no habrá muchas expectativas.

“Sí es un día importante en el año, siempre hemos tenido buena afluencia, nada más que con la nueva normalidad no se pueden sacar muchas expectativas, porque como no lo hemos medido, no sabemos cómo va a reaccionar la gente”, explicó Hernández.

“Tenemos de dos, o se vienen todos, o sí se detienen, porque tendrán todavía los cuidados necesarios, yo sí les recomendaría que como no vamos a tener mucha capacidad, entonces que se entienda que va a ser el servicio aún más lento”.

La dirigente explicó que todo el servicio y sus protocolos cambiaron. Las medidas de seguridad sanitaria deberán seguirse para evitar conglomeración y posibles contagios.

“Cada que se levanta el comensal, se tiene que sanitizar todo, nos dijeron, desde la silla, hasta la mesa y otra cosa es que no hay instrumentos, por ejemplo, salsas en las mesas, todo eso en la mesas no podemos tener, todo eso es en desechable e individual, por persona”, explicó.

“Todo ese proceso obviamente es la nueva normalidad, es un proceso más largo, y para que el cliente también ya venga con esa mentalidad, y por ejemplo, el uso de cubrebocas sí los pedimos, porque como nos los están pidiendo a nosotros, para que a nosotros no nos cierren los negocios, y podamos seguir trabajando, pues que los porten, que al cabos esta es la nueva normalidad, ya sales de tu casa con un cubrebocas”.