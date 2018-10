Visten de gala a Nuestra SeÃ±ora del Rosario

Visten de gala a Nuestra Señora del Rosario

La imagen de Nuestra Señora del Rosario recibió el atuendo que portará durante sus festividades

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ El vestido de gala fue colocado la mañana de este sábado a la imagen de Nuestra Señora del Rosario, esto previo a las festividades solemnes de la Patrona de los rosarenses.

Fue poco antes de las 11:00 que le fue despojado el atuendo con el que se vistió para iniciar el novenario.

Como ya es costumbre, la imagen fue encerrada en la sacristía con un grupo de personas encargadas de colocarle el atuendo que portará en su festividad y gran parte del año.

En esta ocasión se informó que quien donó el atuendo fue la familia Valdés Tirado.

Se precisó además que fue una espera de más de 18 años, donde Rosa María Tirado Valdés se registro para poder realizar esta aportación a la fiesta mariana.

Al fallecer doña Rosa sus hijos Patricia, Olivia del Carmen y Gil Ignacio, tomaron la responsabilidad y cumplieron la promesa.

“Es un orgullo porque pertenecemos a esta comunidad de toda la vida”, dijo Gil Ignacio.

Alberto Luna, diseñador de arte religioso de Guadalajara, Jalisco, fue el encargado de realizar el vestido para esta edición.

“Me inspiré en lo que la familia quería proyectar, un atuendo español y semi gótico”, explicó.

Detalló que la confección llevó siete meses, y se elaboró en tela de raso español, con incrustaciones de zafiro original, en color azul hielo.

Un gran número de fieles acudieron para ser los primeros en conocer el nuevo atuendo y captarla en fotografía.

Joaquín y Margarita cumplen 38 de velar a Nuestra Señora del Rosario.

Con el favor de curarse de sus dolencias de pies, producto de la fiebre tifo, Joaquín Mendoza, afirma que pudo acudir a cumplir con la Patrona, Nuestra Señora del Rosario, como lo ha hecho desde hace 38 años.

“Ya no íbamos a venir, pero le pedí a la virgen que me ayudara, porque siempre me hace muchos favores y en la mañana le dije a mi mujer, ‘alístate ya nos vamos’”, dijo.

Al llegar al santuario al pie del altar, se pone de rodillas y se persigna para agradecer el favor así como poder asistir una vez más a la festividad.

Explica que desde los diez años fue llevado a Milpas Viejas, Nayarit, pero al nacer y ser registrado en Chametla, su corazón está con la imagen venerada en esta ciudad.

En silencio lo espera su compañera de travesía y esposa, Margarita Andrea de Romero quien dice nunca lo deja solo en cumplir con la virgen.

Recordó que la primera vez que acudió, dos de sus hijos eran niños de 8 y 1 año, pero ahora al tener sus propias familias acude tan sólo con su esposa.

Pese al esfuerzo para caminar como desde que tenía 40 años, comentó que llegan desde el día previo de la festividad para velar en honor a la virgen y partir el lunes a temprana hora.

Destacó que en su devoción es tal que por 28 años, cuando la fuerza se lo permitían, cargó a la Virgen en andas al realizar su romería por la ciudad.

“Yo por 28 años cargué a la Virgen, tengo marcas en el cuello de cuando las andas eran de madera”, dijo.

Debido a su constancia en ocasiones los propios vecinos, expuso, les ayudaban con los gastos de pasaje para poder cumplir. Concluyó que mientras la salud lo permita seguirá acudiendo a velar a la Virgen del Rosario.