Viudas, hijos e hijas de policías en el abandono de los tres niveles de Gobierno

En el marco del Día del Policía, Andrea Félix López, presidenta de la asociación Familias de Policías Caídos en Sinaloa, expuso que el gobierno muestra insensibilidad con las víctimas de la violencia, entre los grupos, está el que ella representa

América Armenta

CULIACÁN._ Con pensiones negadas, hijos e hijas sin becas para estudios y falta de acompañamiento psicológico, las viudas y las y los huérfanos de policías caídos en el estado consideran que están en el abandono de las instituciones, de acuerdo con Andrea Félix López, presidenta de la asociación Familias de Policías Caídos en Sinaloa.

“No tenemos ese privilegio, el Gobierno nunca se ha preocupado por la salud mental o psicológica, no se preocupen por nada después de que fallece un policía”, dijo respecto a la nula atención o acompañamiento que se les ofrece a las aproximadamente 800 viudas y 2 mil 100 huérfanos y huérfanas del estado.

“Si hablamos de la causa de muerte, la mayoría de los policías en el Estado de Sinaloa son asesinados y dejan un daño muy grande psicológico, tanto al huérfano como a la viuda, en muchas ocasiones asesinan al padre de nuestros hijos delante de nosotras las viudas y de nuestros hijos”, abundó.

Félix López detalló que la Comisión de Atención a Víctimas de la Violencia es muy joven, por lo que no consideró que estuviera funcionando como esperaban, pero que les han dado acompañamiento al momento de hacer gestiones por documentos, como en el Ministerio Público.

“Yo seguido le hago el llamado a nuestras autoridades en turno, al Gobierno estatal, como municipal, hasta el Gobierno federal porque hemos hablado con Andrés Manuel cuando ha visitado el estado para que tome cartas en el asunto”, resaltó.

Por el momento las principales demandas son becas para las y los huérfanos que no les están entregando, ya que les dicen que les corresponde al Gobierno del Estado velar por su estudio, pero no reciben apoyo.

La viuda añadió que había unas becas por parte de la SEPyC, perjudicando a quienes contaban con el apoyo, pero becas para universidad no están recibiendo y aproximadamente el 80 por ciento del padrón de huérfanos y huérfanas son de nivel universidad.

“El llamado es que sean sensibles a la situación que estamos pasando y más en este momento de pandemia, que otorguen las pensiones que corresponden a las viudas y a los huérfanos hay muchas pensiones negadas en todo el estado, en cada una de los 18 municipios, el llamado es para cada presidente municipal”, reiteró.

Según la información con la que cuenta Félix López, hay presidencias municipales que ni siquiera saben por qué la viuda está pensionada, como el caso de Angostura no da pensiones a viudas, tiene que ordenarlo el Tribunal por medio de una sentencia para que así sea, de igual manera en Guasave no se está recibiendo pensión, en Culiacán es un caso diferente, porque Estrada Ferreiro tuvo la buena voluntad, consideró la viuda, de hacer un llamado a las viudas para que se enlistaran, pero aún se espera el apoyo.

“Qué van a hacer las compañeras ahorita que no tienen pensión si no hay trabajo ¿ir a pedir limosna en la calle? no va a quedar de otra, podemos esperar mientras se pueda laborar y sacar a nuestros hijos adelante, pero ahorita que todo está cerrado, las que se mantenían del comercio, que vendían en los tianguis, porque la mayoría desgraciadamente no somos mujeres preparadas y no tenemos un buen trabajo, desgraciadamente estamos en esa situación, estamos en el mal momento con la pandemia”, destacó.

La presidenta de la Asociación Familias de Policías Caídos en Sinaloa resaltó que este martes fueron entregadas cinco pensiones, sin embargo, son pensiones que tenían años esperando por lo que no le parece justo que un policía que pierda la vida en el cumplimiento de su deber, las viudas después de 20 años no reciban su derecho de pensión.

Legislación

Andrea Félix López consideró que la ley al reformarse el 20 de enero del 2020 no les beneficia, la única ventaja que encuentra es que se establece un incremento anual, menor que el que ya estaba dando el Gobierno estatal.

“Se estableció el incremento anual de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual es más bajo al incremento que tenían las pensionadas del Gobierno del Estado que era de acuerdo a los sindicalizados del Gobierno del Estado, es más bajo pero de tener algo establecido por ley a no tener nada es mejor eso”, explicó.

Sin embargo, en las reformas que se hicieron hay una en específico que piden que se derogue y considera que solo viene a afectar a las familias de policías y es el Tercero Transitorio.

“En este decreto en los transitorios hay un transitorio tercero en el que se establece que la viuda de un policía que no haya laborado por 15 o más de 15 años y que ese policía muera por enfermedad, no va a tener el beneficio de la pensión”, enfatizó.

“Necesitamos que se derogue ese párrafo urgente”, agregó y hace un llamado al Poder Legislativo para que tome en cuenta lo que modificaron, como ejemplo puso a los elementos de las policías municipales y estatales que han muerto por Covid-19, en caso de que uno de ellos no haya laborado por 15 años en la institución no se le dará apoyo a la familia.

Además, aseguró que lo que ellas como viudas pedían era homologación del sueldo de lo que ganarían sus esposos si estuvieran vivos, pero en realidad están pagando lo que ganaba su esposo al momento de morir, ahora más el incremento anual, pero manifestó que en realidad no es la misma.

“Y todavía festejaron que nos dieron la homologación y en la publicación no estaba, fue una burla lo que hicieron, cambiaron el dictamen a la hora que lo metieron a votación y a mí a mis compañeras no nos lo dieron a conocer”, dijo la viuda.