Vive Eduardo GalÃ¡n rodeado de basura y lleno de carencias

Vive Eduardo Galán rodeado de basura y lleno de carencias

Tras sufrir un accidente, Eduardo ya no pudo caminar por lo que se refugia en una casa abandonada en la Colonia Esperanza

Verenice Peraza

MAZATLÁN._ Rodeado de la basura, hambriento y con costras de mugre en su cuerpo, se encuentra Eduardo Galán de la Rosa.

Cuando “se conecta con la realidad”, puede hablar racionalmente.

Es tranquilo, aunque a leguas se le nota que tiene un problema mental.

Dice que un accidente lo dejó sin caminar, por eso se la vive tirado sobre un petate y una vieja y mugrosa colchoneta, en la vivienda abandonada que hace cruce de las calles 18 de Marzo y Luna, en la colonia Esperanza.

“Aquí estoy, con mis pies hinchados porque no ando desde hace unos años que me caí, me arrastro, pero no ando”, explicó.

Sus vecinas son quienes le llevan de comer.

“Ahí le lleva uno el taquito porque se va a venir muriendo si no lo atendemos, ahí vive en la casa esa, entre un mundo de basura”, comentó una de las vecinas.

La casa donde habita Eduardo está en abandono.

No tiene puertas ni ventanas y mucho menos luz o agua potable.

La vivienda se encuentra llena de basura y abundan las ratas y otros animales de rapiña.

Lo que más le urge a este hombre es un lugar limpio para vivir y atención médica, por lo que a través de este espacio se hace un llamado a las autoridades correspondientes.