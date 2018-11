CONCIERTO

Vive Playa Limbo una nueva etapa en su carrera musical

La agrupación jalisciense presenta sus éxitos y nuevos sencillos, ahora en la voz de su nueva vocalista Jass Reyes

Leopoldo Medina

15/11/2018 | 11:48 AM

Un recorrido por los mejores éxitos musicales y los más recientes temas que están promocionando, fue lo que ofreció el grupo Playa Limbo la noche del miércoles, para celebrar el 15 aniversario de Plaza Fórum.

La agrupación jalisciense formada por Servando Yáñez en la batería, Ángel Baillo en el bajo y coros, Jorge Corrales en los teclados y programación, y Jass Reyes como la nueva vocalista a partir del 2017, compartió con el público de la plaza, una velada plagada de ritmo y romanticismo.

Sobre el escenario, Playa Limbo abrió su concierto con los temas '10 para las 10', 'Calendario' y 'Hoy ya no'con los que poco a poco el público fue abientándose, agregándose muchos más al escuchar la música que se hizo oir en gran parte de la plaza.

"Buenas noches Culiacán, estamos muy contestos de estar aquí, celebrando el 15 aniversario de esta plaza, muchas felicidades, esta noche vas a estar compatiendo nuestra música, con esas canciones que han formado parte en 12 años de Playa Limbo, y que hoy vive una nueva etapa", expresó Jass.

Luego llegaron los temas 'Qué somos', 'Ahora es aquí' e 'Imaginarte' los cuales que se escucharon muy bien en la voz de Jass Reyes, quien cautivo con su belleza y talento tras el micrófono en cada una de las piezas.

La noche se tornó romántica cuando la agrupación interpretó uno de los temas más conocidos y esperados por los seguidores "El tiempo de ti" el cual se desprendió de su álbum "Canciones de Hotel" grabado en 2008, la cual fue cantada a coro por un gran número de seguidores.

El toque romántico continuó con 'Universo amor' tema que actualmente están promocionando, seguido de 'Así fue' con el que recordaron al "Divo de Juárez" Juan Gabriel.

Ya más ambientados, y con la energía que irradiaba el grupo sobre el escenario, Play Limbo sacó uno de las melodías icónicas que puso a bailar a varios, 'El eco de tu voz', continuando así la fiesta entre los asistentes.

Finalmente, después de una de hora de concierto, Playa Limbo se despidió de los sinaloenses interpretando 'Mi perdición', 'Sola' y 'Piérdeme el respeto' dejando en los asistentes un grato recuerdo de su visita.

Aferrados a hacer buen pop

Previo a su presentación la agrupación atendió a medios para compartir esta nueva etapa que están viviendo a raíz de la llegada de Jass Reyes a la agrupación, siendo muy bien aceptada por sus seguidores.

“Estamos muy contentos de estar en Culiacán, sobre todo porque estamos cerrando el año con muchísimo trabajo, pero ha sido muy padre desde el año pasado que hemos venido trabajando con Jass, y la gente poco a poco se ha ido involucrando en el proyecto de la nueva faceta que vive el grupo”, señaló Jorge Corrales.

El músico compartió también que no han quitado el dedo del renglón respecto a trabajar con música nueva, contando hoy con dos EPs, “Universo amor 1 de 4” y “Universo amor 2 de 4”, además de que ya están trabajando en el que será “Universo amor 3 de 4”.

Jazz Reyes, la vocalista que desde el 2017 tomó el lugar que dejó María León, señaló que en este 2018, uno de sus mayores logros ha precisamente lanzar los dos EPs antes mencionados, al que consideran su bebé en esta nueva faceta que experimenta el grupo a raíz de su llegada.

“Siempre es un reto ser parte de la industria, y más ahora en estos tiempos, pero nosotros seguimos aferrados en querer seguir haciendo pop, pero es muy bonito ir cantando los temas y que la gente se vaya conectando, independientemente de nombres propios”, señaló Jass.

La ex participante de La Voz México, compartió además que en Playa Limbo no está tratando sustituir o de llenar los zapatos de alguien que ya no está, pero sí ha visto como el público poco a poco ha ido entendiendo al nuevo Playa Limbo, muy distinto al anterior, pero conservando la misma esencia.

El bajista Ángel Baillo comentó que lo largo de 12 años de carrera, ha visto como muchos grupos han ido cayendo hasta desaparecer, algunos por falta de creatividad, otros por no haber conexión entre ellos.

“Gracias Dios nosotros seguimos en la brecha de que la música debe de estar por encima de nombres propios, y en un principio tuvimos muchos nervios sobre como reaccionaría el público con Jass, ante una nueva manera de enfocar la música” , expresó el bajista.

A Jass, recordó Baillo, le pidieron que no venía a sustituir a nadie, y que solo expusiera su personalidad, su canto como la gran cantante que es, además de directora y compositora, volviéndose emocionante ver todo el apoyo que han recibido en todas las ciudades donde se han presentado.

“Culiacán es una de nuestras ciudades preferidas, tenemos grandes amigos aquí, y como somos muy culinarios, siempre que venimos a Culiacán estamos babeando, y es un honor traer esta nueva etapa de Playa Limbo a una ciudad tan querida por nosotros”, señaló Baillo.

Fusión de estilos

A lo largo de 12 años de trayectoria y con más de seis álbumes grabados, la agrupación ha seguido fiel a su sonido, fusionando distintos géneros que hasta la fecha les ha dado buenos resultados desde su primer disco grabado en 2007 llamado “Canciones de hotel”.

Prueba de ello es su más reciente tema “Podría pasarte” el cual tintes de reggae con pop, una más es “Algo especial”, que también tiene una fusiones, lo que permite que su música trascienda y siga gustando al público que los ha seguido, buscando conquistar también a las nuevas generaciones.

“Creo que por eso hemos durado tanto, además nos llevamos muy bien, y aparte nos gusta experimentar mucho otros géneros

Colaboraciones Especiales

Recientemente el grupo tuvo una colaboración especial con la Banda Machos, con quienes grabaron el tema “Al gato y al ratón” el cual saldrá en lo primeros meses de 2019.

El grupo ha tenido colaboraciones también con artistas como Motel, Natalia Lafurcade, Juan Gabriel, Sasha, Benny y Erik, Los Ángeles Azules, Río Roma, Kika Edgar, Yahir, Cañaveral, Franco de Vita, Ha-Ash, Moenia, entre muchos otros.

Entre sus próximos proyectos, está el concierto que ofrecerán el 24 de abril en el Auditorio Nacional, donde contarán con la presencia de invitados especiales.