Viven en la incertidumbre trabajadores de restaurantes de palapas de MazatlÃ¡n ante pandemia de Covid-19

Viven en la incertidumbre trabajadores de restaurantes de palapas de Mazatlán ante pandemia de Covid-19

Dicen que desde hace dos semanas comenzó a bajar la cantidad de clientes que acuden a dichos restaurantes, pero se ha pronunciado más con el cierre de hoteles

Belizario Reyes

Trabajadores de restaurantes de palapas viven en la incertidumbre de no saber cómo le harán para llevar el sustento a sus familias tras el cierre de hoteles y la baja de turistas en Mazatlán por la pandemia del Covid-19.

Dijeron que desde hace dos semanas comenzó a bajar la cantidad de clientes que acuden a dichos restaurantes, pero la situación de agravó con el anuncio realizado el pasado lunes por el Gobernador del estado del cierre de todos los hoteles de Sinaloa.

Aunque en el caso de Mazatlán no se han cerrado las playas, dijeron que no creen que eso mejore su situación pues dependen principalmente de los huéspedes de hoteles y estos sitios de hospedaje ya cerraron.

"Imagínese, bien pésimo (ha estado el trabajo), no hay nada, la falta de gente nos perjudicó a todos hasta los que estamos viviendo del diario, pura pérdida", dijo Verónica Cervantes, cocinera del restaurante La Gaviota.

Agregó que no han platicado con el propietario del restaurante para ver si cerrará o no, ya que descansaron el martes y el propietario también les dijo que descansaran ayer miércoles por la falta de clientes.

"Es que ya no hay casi movimiento, está muy sólo, (quisiéramos) que siguiera abierto (el restaurante) por la necesidad económica pues también tenemos familia, también come y nosotros vivimos de un diario, no vivimos de tener dinero alzado y todo eso para poder sobrevivir esto que se viene", continuó.

Recordó que la baja de clientes ya tiene de 10 a 15 días y se ha agravado conforme pasa el tiempo, cada día hay menos, pero dijo no saber si alguna instancia de gobiernos brindará algún apoyo a quienes se quedarán sin trabajo.

"Hasta ahorita a nosotros no y no sabemos qué vamos a hacer porque nos vamos a ir a encerrar a la casa y qué vamos a hacer con la familia, la verdad no tenemos para sobresalir en esta pérdida tan grande, porque es una pérdida muy grande, estando en la casa se requiere comprar para el sustento", recalcó Verónica Cervantes.

Hizo un llamado a las autoridades de gobierno a que se preocupen por la gente que sí lo necesita pues la gente que se va a quedar sin trabajo qué va a comer, con qué se va alimentar, los hijos, la familia qué vamos a hacer.

"Es una pérdida total y qué vamos a hacer de aquí en adelante, tenemos compromisos que cumplir y nos estamos deteniendo porque no tenemos con qué pagar, el pago de créditos, usted sabe los pobres con qué vivimos, de préstamos, porque yo soy papá y mamá en mi caso, de mí dependen cuatro personas", añadió.

"Qué voy a hacer ahora sin trabajo y sin nada, de mí dependen cuatro y qué vamos a hacer de aquí para adelante, ...aquí estoy esperando a que me digan ya no venga mañana porque ya vamos a cerrar

Precisó que en dicho restaurante trabajan cuatro personas y todas viven de lo que ganan al día, por lo que no saben qué hacer si les cierran su fuente de empleo pues todos tienen familia e hijos estudiando y tienen que sacar adelante ya que se reanuden las clases.

En tanto que personal del restaurante de palapa El Pirata Sabroso expresó que por la pandemia viene poca gente a Mazatlán y se están cerrando hoteles y todo, por lo que está difícil la situación.

Fernando "N". dijo que en ese local la gente pide de todo, pero más el pescado zarandeado y ante esta emergencia el personal se está turnando en trabajar, tres trabajan un día o otros tres al día siguiente y así sucesivamente.

"Ahorita estamos trabajando un día sí o otro no, así nos vamos a mantener aquí, ...yo creo que así como está la situación nos van a mandar a robar (si se prolonga la difícil situación de baja de clientes)", añadió Fernando "N".

Manifestó que aunque no se han cerrado las playas de Mazatlán al público ve difícil que mejoren las condiciones para los restaurantes de palapas porque dependen de los clientes de hoteles y los hoteles ya cerraron.

"Lo veo difícil por los cierres de los hoteles, no nos beneficia mucho que no se hayan cerrado las playas, vamos a estar igual porque también dependemos mucho de la hotelería, entonces va a estar muy difícil", continuó.

Expresó que se están separando las mesas por disposición del Ayuntamiento para mantener la sana distancia, se les limpia con cloro, en la cocina de utilizan guantes, cubrecobas, cobre pelo, ojalá y mejorara.

"Los hoteles a nosotros nos hacen fuerte y ya cerraron, va a estar muy difícil", agregó otro de los trabajadores consultados.

Los trabajadores dijeron que esa difícil situación la viven todos los trabajadores de restaurantes de palapas ubicados en las playas del paseo costero y ojalá pase pronto la contingencia sanitaria para que los trabajadores puedan llevar el sustento a sus hogares.