Viven fuera de TeacapÃ¡n, pero la pandemia los une para enviar despensas a casa

Viven fuera de Teacapán, pero la pandemia los une para enviar despensas a casa

Ciudadanos que radican fuera del puerto se juntan para recolectar despensas y entregar a las familias vulnerables

Carolina Tiznado

TEACAPÁN._ Paisanos que radican fuera de la sindicatura y vecinos de la comunidad han iniciado con labores de recolección de víveres para apoyar a familias afectadas por la contingencia provocada por el Covid-19.

“Es una labor que empezó una prima, quien nos dijo que ella ponía cincuenta despensas y esperaba que la comunidad juntara otras cincuenta, para las familias que están afectadas”, dijo Yara Zambrano Valenzuela.

Manifestó que en su domicilio se recibe de un kilogramo de producto, hasta la latería que quieran entregar, estas despensas se entregarán el domingo a las familias de la sindicatura.

Es una tarea que han iniciado, precisó, apoyados por personas de la sindicatura que radican en Estados Unidos o en ciudades fronterizas que desean enviar algo para sus paisanos.

Saben que la situación es precaria en la sindicatura, al no tener turismo, no haber suficiente venta de pescado, por lo que no hay recursos para poder solventar a una familia.

Esperan que lo que se recaude sirva para algunos días, las despensas se entregarán a familias diferentes y de una en una para evitar aglomeraciones, como prioridad tienen a los adultos mayores, manifestó.

Mañana viernes recibirán las 50 despensas prometidas por parte de Migdalia Zambrano y el centro de acopio se mantendrá durante el tiempo que dure la contingencia, pues es un problema que estará afectando a las familias por mucho tiempo, ya que las actividades laborales están paradas.