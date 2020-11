Viven inédito Día de Muertos en panteones de Mazatlán

Visitan panteones en medio de la contingencia; cientos de personas enfrentan los protocolos sanitarios para poder estar con sus muertos

Alma Soto

03/11/2020 | 01:42 AM

Protección Civil Municipal encabezó el operativo en el que se procuraba, sobre todo, que no se hicieran aglomeraciones de visitantes a los cementerios.

La contingencia de Covid-19 no fue obstáculo para que cientos de personas se acercaran a los panteones públicos de Mazatlán. Lo hicieron conscientes de las limitaciones de tiempo y de que, para ingresar tendrían que cumplir todos los protocolos sanitarios dictados por el Gobierno Municipal.

Hasta las 21:00 horas no había aún información oficial del número de personas que ingresaron, pero eran, mínimamente, 50 personas cada 30 minutos desde las 06:00 hasta las 19:00 horas. Hasta las 12:00 horas habían ingresado 430 personas al Panteón Jardín Municipal Número 4.

Eloy Ruiz Gastélum, coordinador de Protección Civil Municipal, encabezó el operativo en el que se procuraba, sobre todo, que no se hicieran aglomeraciones de visitantes a los cementerios, que no entraran menores de 18 años y mayores de 60, músicos, que no se introdujeran agua, bebidas embriagantes alimentos, paraguas, carpas, cubetas o implementos para la limpieza de las tumbas.

“Parte fundamental e importante es que no pueden estar más de 30 a 45 minutos, viendo la gente que tengamos en la fila para entrar, tradicionalmente se acostumbra pasar medio día o un par de horas, pero la finalidad es tener la menor cantidad de gente posible para minimizar el riesgo de contacto con otras personas”, dijo.

Otra parte importante, dijo, son los protocolos y lineamientos y protocolos sanitarios que se han implementado para este tipo de actividad, como los filtros sanitarios y el control de ingreso de las personas.

Comentó que aunque no está permitido llenar los jarrones con agua, sí hay agua para los servicios sanitarios en el interior de los cementerios.

“El objetivo fundamental de no tener agua en los floreros es para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue y otras enfermedades que se pueden generar como resultado de ello, acuérdense que acabamos de iniciar una campaña agresiva para minimizar los problemas de contagio de dengue y el mosco lo transmite”, manifestó.

En cuanto a la zona rural, dijo que en los panteones se están siguiendo los mismos protocolos, coordinados por el director de Enlace Rural, Enrique Alarcón Tostado.

El día 1 de noviembre, dedicado a honrar a los niños fallecidos, el número de visitantes en el Panteón Jardín fue de mil 140 personas, mientras que al Panteón Municipal 3, fue de 689 deudos.

Respecto a los cuatro infractores en panteones, Ruiz Gastélum precisó que uno fue remitido al Tribunal de Barandilla por no acatar las recomendaciones sanitarias al interior; dos de ellos por brincar la barda del filtro sanitario y el último, por faltas a la autoridad.

Ruiz Gastélum dijo que la otra parte del operativo fue la vigilancia nocturna, primero por el día de Halloween, y la prolongación de la fiesta el 1 de noviembre.

Como parte de ese operativo, que coordina la Subdirección de Comercio de Oficialía Mayor, se levantaron cinco actas administrativas a diferentes establecimientos.