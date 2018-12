Viven una Noche de luz en el Cerro del Vigía

El Patronato Faro Mazatlán ofrece su primer evento organizado por Vivace Producciones

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Un espectáculo único, irrepetible disfrutaron los 300 benefactores del Patronato Parque Natural Faro Mazatlán que se reunieron en un lugar espléndido, las terrazas del edificio del antiguo Observatorio de Mazatlán, en la cima del Cerro del Vigía, para disfrutar del concierto Noche de luz, que fue el evento del año sin lugar a dudas.

Desde ese lugar se aprecia la situación y la atmósfera paradisiaca del puerto.

Una vista de 360 grados lo permite: de un lado el océano que tiene en primer plano el Faro y las monumentales rocas conocidas como Las dos hermanas, tras ellos la inmensidad del mar azul.

Del otro lado, la ciudad rodeada de agua, el puerto resguardando enormes barcos iluminados como edificios flotantes, enmarcados por la Isla de la Piedra, y colgando encima de todo ello una luna llena que bañó de plata el paisaje.

El atardecer en el poniente incendiando el cielo de Mazatlán, la ligera y fría brisa del mar acariciaba los cuerpos de los espectadores engalanados para la ocasión.

Esa mágica visión fue el marco que envolvió a tres cantantes y una pianista profesionales: la mezzosoprano Sarah Holcombe, la soprano Rebeca de Rueda, el barítono José Adán Pérez al piano Michiyo Morikawa, además de un alumno de Adán Pérez, el cantante Robert Camino.

Los oídos el público, entre ellos integrantes de la colonia de extranjeros que estaban ahí, disfrutaron de la voz utilizada como el más bello instrumento musical y que despliega toda su belleza en la ópera; la primera parte estuvo dedicada a este género.

Rebeca de Rueda interpretó O mio babbino caro de la ópera Gianni Schicchi de Puccini, esa súplica cargada de ternura, que le hace una nieta a su abuelo y que se ajusta como guante al temperamento sutil de esta soprano mazatleca.

Abordó otro personaje inolvidable por divertido y provocador, Musseta de la ópera La Bohemia, fue una delicia escuchar cómo la soprano consiguió los matices de su famosa aria el vals Quando m'en vo, junto a la mezzosoprano cantó Belle nuit, esa pieza que provoca ensoñación de la ópera Los cuentos de Hoffmann.

De la ópera Carmen se escuchó esa noche sus dos piezas más conocidas: La habanera de la que Sara Holcombe hizo una creación con la gracia y el donaire que la caracteriza, dueña del escenario se apoderó del público y lo hizo gozar con su potente interpretación del aria.

Adán Pérez hizo lo propio con el aria de Escamillo “Toreador”, antes desarrolló el aria en la que se ha especializado, Largo al factotum de El Barbero de Sevilla.

Con el solo del Vals sobre las olas se cambió de género, se abordó la canción mexicana de altos vuelos como Te quiero dijiste, Bésame mucho y Júrame, que fue acompañada con una imagen espectacular, la iluminación desde el Vigia del Cerro del Crestón, fue una imagen fantasmagórica que se sumó a la magia que los espectadores experimentaron esa noche gracias a los estímulos visuales y sonoros, en un concierto que por todos los elementos que lo hicieron posible fue mágico.

El grupo Voces y guitarras acompañó a los cantantes las rancheras Si nos dejan, Mujeres divinas, Cucurrucucú paloma.

La bailarina de ballet egresada del Centro Municipal de Artes, Irma Osuna, interpretó en puntas un fragmento de uno de los vals de El Cascanueces, esa fue la señal para nuevamente cambiar la atmósfera emotiva de la noche.

La evocadora música de Navidad se instaló para que todos esa noche se sintieran hermanos, para que la fraternidad se apoderara de los espíritus, así fue gracias a O holy night, Have yourself a Merry Little christmas que Rebeca de Rueda interpretó magistralmente, Santa Baby, Santa claus is comin to town.

La excelente sonorización permitió que el disfrute fuera pleno, fue algo difícil de lograr porque el insistente y suave viento atacó desde el primer momento los micrófonos pero estuvieron tan bien protegidos y sonorizados que no se escuchó ninguna distorsión sonora, un equipo de profesionales lo logró.

Todos cantaron Noche de paz para celebrar que este año se cumplen 200 de que fue creada en Austria, la noche finalizó con Adestes fideles: alegres de corazón, venid triunfantes a Belén, para ver que ha nacido el Rey de los Ángeles, venid adoremos, venid adoremos al señor. Feliz Navidad gritaron al unísono los solistas y 300 personas les contestaron en un momento de plena armonía creada por la música, el canto y el paisaje nocturno iluminado por la luna llena de diciembre.

EL PRIMER EVENTO

“Cuando Raúl Rico y su Compañía Vivace producciones nos ofreció organizar el primer evento del Patronato Parque Natural Faro Mazatlán nos emocionamos muchísimo, no podíamos creer que tuviéramos la suerte de tener la oportunidad de comenzar nuestra labor como patronato de la mano de alguien de tanto renombre, importancia, tan querido y respetado por todos los mazatlecos. "Gracias Raúl por creer en esta causa y organizar esta velada que seguro será inolvidable, Noche de Luz es el primer esfuerzo de recaudación de fondos para el Patronato que trabajará para la recuperación ecológica y conservación de uno de los íconos más importantes de este puerto”, compartió María Esther Juárez, Presidenta del Patronato Parque Natural Faro Mazatlán.

En 1827 la Corte de Cádiz de España proclamó a Mazatlán como puerto, eso marcó la vocación de esta ciudad, la llegada de extranjeros desde su fundación lo hizo un lugar cosmopolita como lo sigue siendo en este momento.

El Faro fue desde entonces un espacio importante que consolidaba el espíritu comercial de esta ciudad.

En el concierto se celebraron 200 años de que en Austria se compuso la canción Noche de Paz, que sigue siendo uno de los símbolos emotivos que le dan espíritu a la Navidad.